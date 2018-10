FMI aprobó el acuerdo y liberó U$S5.700M para Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó una ampliación menor del megacrédito para el país y resolvió liberar el próximo desembolso de 5.700 millones de dólares.

Esto se concretó luego de realizar la primera revisión sobre el cumplimiento de las metas económicas asumidas por el gobierno macrista.

El directorio del FMI se reunió para darle su aval final al renegociado acuerdo, que además del incremento del monto inicial establece que la mayoría de las partidas se enviarán el próximo año.

Según se informó oficialmente, los integrantes del board del FMI aceptaron ampliar el acuerdo stand by al que la administración de Cambiemos accedió el 20 de junio pasado con el objetivo de blindar el frente financiero.

Sin embargo, la mesa chica del organismo decidió recortar el incremento del préstamo que se había definido en extensas reuniones entre los equipos técnicos del Fondo y el ministro Nicolás Dujovne y el entonces presidente del Banco Centra, Luis Caputo.

“El Directorio Ejecutivo también aprobó una ampliación del Acuerdo Stand-By que incrementa el acceso hasta aproximadamente U$S 56.300 millones”, se indicó a través de un comunicado.

Se trata de una reducción de U$S 800 millones respecto al monto que anunció la propia directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, que ascendía a U$S 57.100 millones (U$S 7100 millones más que lo solicitado inicialmente por la Argentina).

En el texto difundido, se remarcó que “la conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener aproximadamente U$S 5.700 millones, lo que eleva los desembolsos totales desde junio hasta aproximadamente a U$S 20.400 millones”.

FUENTE: LOS ANDES