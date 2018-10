Ford dejará de fabricar un auto emblemático en el país

Ford Argentina dejará de fabricar en el país su sedán Focus a partir de mayo del año próximo y está analizando todo tipo de alternativas de inversión para reemplazarlo.

Se trata de uno de los modelos con más historia de Ford Argentina, ya que se comenzó a producir en julio de 2000 y la última unidad saldrá de la línea de montaje de la planta de General Pacheco al filo de los 19 años ininterrumpidos.

En esas casi dos décadas el Focus, un auto emblemático de los medianos grandes o “Segmento C”, pasó por tres generaciones. Sin embargo, ya era un secreto a voces que la vida útil del modelo se acercaba a su fin: en los últimos años, la nueva versión del Focus no llegó a Pacheco y los proveedores de la marca tomaron nota.

Hoy Ford produce el Focus a un turno y la pick up Ranger a dos turnos, en una proporción de 7,7 Ranger por cada diez unidades ensambladas. Hace apenas un año, la proporción medida en cantidad de unidades era de 6 Ranger por cada cuatro Focus.

“Se ha profundizado la tendencia, tanto a nivel local como regional, de migración del público que antes compraba autos tipo sedán a unidades tipo SUV (por “sport utility vehicle”) y también hacia las pick ups pequeñas, tipo Fiat Toro o Renault Duster Oroch”, agregaron los voceros. “Las ventas del Focus venían cayendo, tanto en el mercado interno como en las exportaciones hacia Brasil y ya no era viable el modelo de negocio”, agregaron.

La caída de las ventas de los autos medianos grandes también impactó en General Motors, que produce en Rosario su modelo Cruze y ahora está con un plan de suspensiones rotativas de todo su personal por seis meses. Durante el segundo semestre del año, la producción de vehículos se mantiene estable con respecto al año pasado.

Sin embargo, directivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) ya están “recalculando” sus pronósticos para este año: estiman que no se podrá llegar a la cifra de 570.000 unidades (sin contar vehículos pesados) que habían estimado para todo el año. En particular, porque las concesionarias bajaron fuertemente la demanda de vehículos locales: no sólo se venden menos vehículos en total en lo que val del segundo semestre sino que, en proporción, la cantidad de vehículos locales frente a los importados cayó por debajo del 30% de participación.

En el caso de Ford, la filial tiene 3.400 empleados, de los cuales 2.480 son operarios quienes, de acá a mayo, no tendrán modificaciones en su régimen de trabajo, aseguraron los voceros. “Mientras tanto iremos manteniendo conversaciones con el gremio (Smata) para definir cómo seguirá la situación a partir de mayo próximo, incluidas las eventuales inversiones”, agregaron.