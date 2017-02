Frigerio dijo que en el pasado se cometieron errores que se tapaban

Desde Estados Unidos y en plena misión con cinco gobernadores para la firma de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Rogelio Frigerio, ministro del Interior, habló hoy con Gonzalo Aziz y Yanina Salvador en el programa Aire de Noticias acerca de la marcha atrás en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino y en la fórmula para calcular aumentos de las jubilaciones.

Sobre el caso Correo Argentino

“La primero que rescato es la intencionalidad”, dijo el ministro. “Además, tenemos un mandato de la gente de tener un gobierno decente, ético que deje atrás un pasado de funcionarios que se dedicaban a la política para llenarse los bolsillos. Eso no está en duda”, agregó.

Eso sí, sobre el traspié en el manejo del caso Correo Argentino, Frigerio dijo que “hay que ser más cuidados”. Asimismo, aseguró que “todos coinciden que desde el punto de vista técnico-jurídico se hizo bien”, pero reconoció que había que hacer más”.

Sobre la decisión del presidente Mauricio Macri de volver a “foja cero”, advirtió que le pareció una “saludable para la democracia y la exigencia que tiene la ciudadanía respecto a la transparencia de los actos de gobierno”.

Sin mayoría en las Cámaras

“No se pueden analizar los actos de este gobierno sin tener en cuenta que es el primer gobierno en un siglo que tiene minoría en ambas cámaras y una Justicia independiente”, dijo Frigerio. “No se le dan órdenes a los fiscales o a los jueces como ocurría en el pasado”, agregó.

Así, el ministro del Interior diferenció la gestión macrista del kirchnerismo. Explicó que esa situación, que esa “debilidad de origen”, lleva a que cada error se “magnifique muchísimo”. “En el pasado se cometieron muchísimos más errores pero se tapaban, porque el gobierno tenía un congreso que funcionaba como una escribanía, una justicia que esperaba órdenes del Poder Ejecutivo y tenía prácticamente la totalidad de las provincias del mismo color político”, dijo.

Frigerio defendió la actual gestión diciendo a pesar de esta situación de “debilidad” se pudieron sacar adelante prácticamente todos los proyectos de ley que se propusieron.

Timbreo, cancelado por lluvia

Sobre las críticas que surgieron por la ausencia de Macri en el timbreo por cuestiones meteorológicas, Frigerio dijo: “El presidente salió. ¿Hace cuánto que no teníamos un presidente que le habla de cara la sociedad?”. A lo que agregó: “Me parece que no es para plantear un tema alrededor de esta cuestión [la cancelación del timbrazo]. Yo estuve en Entre Ríos y llovía a cántaros, no se podía salir. En el próximo timbreo va a salir. En este gobierno damos la cara”.

Fuente: La Nación.