Frigerio: “El nerviosismo en el kirchnerismo es porque Cristina recibió menos votos que Aníbal Fernández”

Siguen los cruces entre el Gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo por el escrutinio provisorio de las primarias. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , acusó a la ex presidenta de “mentir” y dijo que no hay “ninguna posibilidad de que prosperen” las denuncias de Unidad Ciudadana por supuestas irregularidades en el recuento del domingo pasado.

En una entrevista con Radio Mitre, el funcionario remarcó que no cambiaría “nada” si la Justicia electoral determinara que la ex presidenta fue la ganadora de los comicios en la categoría de senador nacional en la provincia de Buenos Aires. “Son primarias. La elección va a seguir siendo muy pareja”, aseveró.

“Fue un gran triunfo de Cambiemos a nivel nacional. Y una elección pareja en la provincia que sorprendió al kirchnerismo. Recordemos que Cristina recibió menos votos que Aníbal Fernández. Eso provocó este nerviosismo y poner en duda la transparencia. Ahora salen a embarrar la cancha”, apuntó Frigerio.

La ex presidente sacó menos sufragios que su ex jefe de Gabinete en la elección general a gobernador de 2015 (34,11% a 35,18%). Sin embargo, si se comparan los resultados de las PASO del domingo pasado con las primarias de 2015, la ex mandataria obtuvo un mayor respaldo que el ex funcionario kirchnerista en las urnas.

Además, el ministro del Interior sostuvo que la ex mandataria “mintió” cuando dijo que era la primera elección en la que había tanta demora en la carga de los datos. “Eso también forma parte del pasado, un gobierno que se dedicaba a mentir y trampear”, remarcó.

Fuente: La Nación