Frigerio le respondió a Carrió: “El garante de la lucha contra la corrupción es Macri”

El ministro de Interior Rogelio Frigerio salió este lunes al cruce de las declaraciones de la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien volvió a cargar contre el ministro de Justicia, acusándolo de ser un “burócrata obediente”.

“El garante de la lucha contra la corrupción es Macri. No sé por qué Carrió le perdió la confianza al Presidente y Garavano no planteó que los ex mandatarios tengan coronita”, aclaró Frigerio por Radio 10.

Carrió volvió a la carga contra Garavano, a quien acusó de no tener poder y de “burócrata obediente”.

“No existe, no maneja la Justicia. La Justicia la manejan los Angelici, los ‘Pepín’ (Rodríguez Simón, operador judicial del Gobierno)”, aseguró la legislaora y aseguró que “Garavano es un burócrata obediente y eso le gusta a los que mandan”.

Luego aseguró que cuando dijo que el pedido de renuncia de Garavano a Mauricio Macri era una “broma” fue para “distender” porque “era tan importante lo que el presidente iba a anunciar” el viernes. Sin embargó aseguró: “El lunes lo presento”.

“Reivindico a (el exfuncionario Mario) Quintana. Reclamo la presencia de Quintana en el Gobierno. Se fueron los mejores y quedaron los peores”, siguió en La noche de Mirtha. Y aseguró sobre Mauricio Macri: “Perdí la confianza… en la lucha contra la corrupción, sí. Lo quiero mucho al presidente, más de lo que debería”.

“No se preocupen, no voy a romper Cambiemos, van a ver que estoy salvando a Cambiemos porque si no si se podría hundir. Estoy cumpliendo con el electorado”, agregó.

Luego aseguró que “la AFI está cumpliendo un rol terrible y horrible, persigue a fiscales, da a conocer documentos secretos de la UIF, presiona en la causa de IECSA para que no avance, IECSA es Franco Macri y Angelo Calcaterra. El sistema esta enojadísimo porque yo soy antisistema”.

Fuente: Minuto Uno