Finalmente, en la tarde del jueves dieron a conocer que la joven encontrada en Ayacucho no es Sofía Herrera, la pequeña que desapareció hace 10 años en Tierra del Fuego.

En los últimos días información llegó de un gitano que desertó de la comunidad y dio a conocer que otros gitanos tenían una hija igual a Sofía en una casa de Ayacucho, al sur de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo este dato no sería nuevo, la mamá María Elena Delgado dijo: “Para mí no es Sofi, yo no tengo ninguna esperanza. Es desesperante vivir así”. Y sus pensamientos se cumplieron.

El cotejo de huellas dactilares de la joven de Ayacucho reveló que no se trata de Sofía Herrera, según confirmó el abogado de la familia.

No es la primera vez que se reactiva la búsqueda de la niña ya que este mes se habían reanudado tras el testimonio de un ex policía con nuevos rastrillajes ordenados por el juez Daniel Cesari Hernández en Tierra del Fuego.

Fuente: Infobae.