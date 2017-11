Furor en las redes por el audio de una madre sobre el viaje de egresados a Bariloche de su hija

“Te he dicho que no me jodás porque a Bariloche no vas a ir”, así comienza el audio en el que una madre le habla a su hija y se opone a que la adolescente viaje por el fin de curso y que en las últimas horas se viralizó en las redes sociales.

Ante la pregunta de la joven, se escucha la respuesta de la mujer y las risas de su hija: “¿Por qué no vas a ir a Bariloche? Porque yo te cuido y allá vas a perder tu ‘cosito sagrado‘”. “¿Qué es mi ‘cosito sagrado‘?”, replica la adolescente. Y la mamá contesta: “Tu virginidad”, le dice.

A lo que agrega: “Te cuido acá para que allá te explotés como un cohete. Vos vas a ir a Cancún. Viajes sola, con dos, con cinco, no me interesa. Pero vos a Bariloche no vas a ir. No voy a pagar al pedo las excursiones y todo y vas a estar encerrada en una habitación con un chango”.

“Ay mamá…”, contesta la hija. “Vas a chapar con uno y me vas a venir con una bendición a la casa. Comé aca. No vas a ir a Bariloche”, concluye.

En tiempos de redes y WhatsApp, el audio se viralizó en las redes rápidamente.

