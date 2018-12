Gianfranco Macri: “Nunca pagué un soborno, mi papá no sé”

“Nunca pagué una coima en mi vida, mi papá no sé. ¡Pregúntenle a él!”, dijo Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, tras su paso por Comodoro Py por una investigación derivada de la causa de los cuadernos de las coimas. El empresario presentó un escrito en el que negó las acusaciones, pidió ser sobreseido y se negó a responder preguntas ante el juez federal Claudio Bonadio. “Quedó todo aclarado, no tengo nada que ver”, dijo el empresario al salir de los tribunales, ante la consulta de los periodistas.

En la causa se investiga si un grupo de empresarios que explotaron concesiones en las autopistas del área metropolitana pagaron sobornos para acceder a contratos en el área de transporte, según las declaraciones como arrepentido del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti. El exfuncionario K dijo ante la Justicia que durante el kirchnerismo había un plan de recaudación ilegal de parte de estas compañías.

El juez también había llamado a declarar al padre del Presidente y de Gianfranco Macri, Franco Macri, que no se presentó porque su defensa argumentó que tiene graves problemas de salud y que no está en condiciones de brindar declaración indagatoria. Puntualmente las citaciones a los familiares del mandatario son por el supuesto pago de sobornos para la concesión del Acceso Norte, a través de Autopistas del Sol, y a través del grupo concesionario Oeste SA, por el Acceso Oeste. En el escrito el empresario afirmó que no tenía poder de decisión en la empresa Autopistas del Sol porque su participación accionaria no era mayoritaria.

Esta semana los abogados de Gianfranco y Franco Macri pidieron la postergación de las indagatorias, pero Bonadio solo accedió al pedido del padre del mandatario. En el caso del padre del mandatario hizo lugar a la presentación, luego de que los abogados argumentaran que el empresario tiene graves problemas de salud y que no está en condiciones de hacer declaraciones ante la Justicia. Junto a la notificación los abogados presentaron un certificado médico que da cuenta del estado de su defendido, y es posible que el juez ordene algún peritaje para corroborarlo.

Además de los familiares de Macri fueron llamados a indagatoria Eduardo Eurnekian (Corporación América), Gerardo Ferreyra de Electroingeniería y Marcelino Aznar de Decavial sociedad anónima. En la resolución Bonadio aludió a “montos ilegales recaudados por el entonces titular del Occovi y aportados por los titulares de las concesiones viales”.

También serán indagados una vez más los también detenidos José López, exsecretario de Obras Públicas, y Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte. El listado abarca a directivos de 20 empresas vinculadas a concesiones viales, en una ronda de indagatorias que terminará el 27 de diciembre con las declaraciones del exministro de Planificación Julio De Vido y del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

Todos serán interrogados en relación a las declaraciones de Uberti, que los involucró con el presunto pago de coimas recaudados por funcionarios nacionales entre concesionarios de empresas viales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Fuente: TN