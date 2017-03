Gioja: “Las provincias no están recibiendo los recursos del Fondo Sojero”

José Luis Gioja, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el sanjuanino José Luis Gioja reclamó hoy, a través de un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo, que el Gobierno de la Nación cumpla con lo establecido en la Ley de Presupuesto y disponga los 5000 millones de pesos afectados al Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) que tiene que ser distribuido entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el Presupuesto del año 2017 (Art 74) los legisladores determinaron que el Gobierno Nacional debía afectar 5000 millones de pesos, a manera de fondo anticíclico, para cumplir con el Fondo Sojero en caso que se demore la liquidación de las exportaciones de la soja.

En el caso particular de la Provincia de San Juan, Gioja reclama que “en febrero de este año hemos recibido un 66% menos que igual período de 2016, y el 88% menos que en el pasado mes de enero “, y se quejó amargamente, “los recursos no llegan, pero nos descuentan la deuda que tenemos con la Nación, de eso no se olvidan”.

“No sólo las provincias sienten en sus arcas esta sensible baja del Fondo Sojero, que es más federal de todos, sino que los municipios también lo sufren, ya que los Estados Provinciales distribuyen los fondos entre sus municipalidades y departamentos” reafirmó Gioja.

Cabe destacar que el mencionado Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero como se lo denomina comúnmente, se estableció en 2009 mediante el Decreto 206 del PEN y se forma con un porcentaje de lo recaudado por la exportación de la oleaginosa, que luego se distribuye ente las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según un coeficiente repartidor.

El legislador repartió críticas en partes iguales, tanto para el Gobierno como para los pooles sojeros, “estamos frente a una combinación nociva que perjudica a todas las provincias por igual, por un lado los productores no liquidan exportaciones porque los precios internacionales no les convienen y sumado a esto, el Gobierno no libera los fondos establecidos por Ley para cubrir el Fondo Sojero, con lo que las provincias reciben con cuenta gotas, tarde o nunca y poco los recursos que les corresponden y que son fundamentales para hacer frente a sus compromisos”.

El ex mandatario provincial trazó un panorama sombrío de la actualidad “las condiciones macroeconómicas de nuestras economías regionales muestran una caída pronunciada en los niveles de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica cae mes a mes y la actividad industrial muestra una marcada contracción generalizada, según la medición del INDEC” .