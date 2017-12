Gioja: “Le voy a hacer ver a Uñac que no es conveniente el desafuero de Cristina”

El diputado nacional, José Luis Gioja, dialogó con DIARIO HUARPE luego de acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en la conferencia de prensa que brindó por el procesamiento con prisión preventiva y el pedido de desafuero que recibió. Sobre esto, el presidente del PJ nacional, dijo que conversará con el gobernador Sergio Uñac para hacerle entender que los legisladores sanjuaninos deben votar en contra del pedido que realizó el juez Claudio Bonadio.

“Estoy firme con Cristina para defender el estado de derecho, la división de poderes, el no abuso y el respeto a los votos que se sacaron en octubre. Me parece una torpeza esto que hizo Bonadio. Acusar de traición a la patria a Cristina, no hubo nunca traición a la patria en Argentina”, comenzó diciendo Gioja.

Al ser consultado sobre el desafuero y qué espera de los otros legisladores sanjuaninos, Gioja, fue tajante al decir que “me imagino que lo vamos a charlar con el gobernador Uñac. Le voy hacer entender que no es conveniente el desafuero de Cristina”.

Al mismo tiempo se mostró orgulloso por su designación como vicepresidente de la Cámara de Diputados al decir que “fue elegido por unanimidad y esto también es un orgullo para los todos los sanjuaninos”.