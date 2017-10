Para el Gobierno es “llamativo” que el cuerpo de Maldonado haya aparecido días antes de las elecciones

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se transformó en la primera voz oficial en hablar sobre la muerte de Santiago Maldonado, confirmada este viernes luego de que la familia reconociera el cuerpo durante la autopsia que se realiza en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense.

El funcionario informó que el presidente Mauricio Macri habló con la mamá de Santiago Maldonado -“pudo tener una muy buena charla”- y admitió que para el Gobierno “es un hecho llamativo” que el cuerpo haya sido hallado pocos días antes de las elecciones legislativas.

Las frases más salientes del ministro Garavano:

Intercambié unos mensajes con Sergio, con el hermano. Luego tuve la posibilidad de hablar con la abogada. Y el señor Presidente, con quien seguimos el avance de esta situación, se comunicó con la madre de Santiago. Les transmitimos nuestras condolencias. Es un momento muy doloroso para la familia. Es una situación difícil.

Ellos están enojados y es razonable que lo estén en una situación así. Particularmente en esta ocasión creo que el dolor superó cualquier enojo. El Presidente pudo tener una buena charla con la madre de Santiago. Es un momento de mucho dolor.

El Gobierno tenía información de que podía ser el cuerpo de Santiago Maldonado. Esta manifestación del hermano corrobora esto. El mismo Sergio pidió prudencia y nosotros vamos a acompañar este pedido. Hay un estudio de ADN pendiente. En principio sería Santiago.

La participación de expertos es algo en lo que me tocó intervenir a mí. Es algo complejo por cómo estaba planteado. Tiene varias dificultades sobre qué rol juegan esos expertos frente a las autoridades judiciales. En nuestro país había jueces y fiscales investigando. Le propusimos a la familia la posibilidad de sumar expertos a la querella y en esa línea fuimos trabajando en las últimas semanas o meses. No eran expertos de Naciones Unidas, pero sí era un apoyo a la investigación.

Yo creo que hay que ser muy prudentes. Todavía hay una autopsia en marcha. Hay un juez nuevo que le ha dado impulso fuerte impulso a la investigación. Hay una fiscal que ha trabajado con mucho ahínco. Me parece que hay que ser cuidadosos. Una de las cosas que lamentablemente le ha hecho muy mal a la investigación es esto de que se le mienta a la Justicia y no tenga consecuencias.

Lamentablemente, en este caso lo que parece haber habido son varios actores que le dieron información a la Justicia que no era exacta o que directamente era falsa.

(¿A quiénes se refiere?) Es algo que lo va a tener que evaluar la Fiscalía y el juez del caso, podemos citar la denuncia que hizo la Policía en relación a un documento falso. Podemos citar el tema de declaraciones de personas encapuchadas que tomó la PROCUVIN fuera de nuestro código procesal.

Y también tenemos, algo que es muy doloroso, la agresión de algún sector minoritario de las personas que están en el lugar donde sucedió esto. Han agredido con piedras y siempre se resistieron a que se realizaran rastrillajes y un análisis más pormenorizado de la zona.

Fue una investigación realmente no normal. Pero de todas formas, siempre desde el Poder Ejecutivo se ha tratado colaborar con la Justicia. Ahora hay que ser muy cuidadoso y lo importante es saber qué pasó con Santiago. La Justicia tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias.

(¿Entienden que hubo errores en la defensa de Patricia Bullrich de Gendarmería?) Son planos distintos. La ministra Bullrich en su momento frente a una versión que ella consideraba realmente improbable fue sobre lo que respondió. Hay querellas que también pueden tener otros intereses y no han contribuido tampoco. Acá es importante acompañar a la familia, a la querella de familia y saber en definitiva qué le pasó a Santiago. Si hubo intervención de una persona, que la Justicia caiga con todo el peso de la ley. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Hablar de encubrimiento es una cuestión de política partidaria.

Sea quien sea el responsable, si es que hay un responsable, tendrá que asumir todas las consecuencias de sus actos. Esa es la línea del Gobierno, que se sepa la verdad.

El caso tomó un nivel de politización muy elevado. Eso no ha sido bueno y ha conspirado para que no se sepa la verdad. Es algo que tenemos que aprender los argentinos como lección. Cuando hay una persona desaparecida y estamos frente a un hecho que genera conmoción, hay que dejar las diferencias políticas de lado, no especular, no mentir.

– ¿Qué análisis hace del momento en el que aparece el cuerpo de Santiago Maldonado, nada más y nada menos que a tres días de las elecciones?

Son hechos que son llamativos, pero que tendrán que ver con el curso de la investigación. No hay que, por el momento, hasta que la investigación lo aclare, si es que lo logra, que ojalá que sí, que todas las circunstancias de la aparición del cuerpo y la situación del cuerpo… no hay que hacer especulaciones de ningún tipo en relación a eso.

Fuente: Infobae.