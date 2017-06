Guillermo Badino: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión”

Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales expresó su comentario sobre la quita de pensiones no contributivas y dijo que “dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, y además, dió un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

Al mismo tiempo se excusó sobre el no aviso a los beneficiarios y dijo que “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”.

Después de estas insólitas y polémicas declaraciones, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, hizo referencia a la quita de alrededor de 70 mil pensiones por discapacidad.

“De ninguna manera estamos dando de baja el total de pensiones por invalidez, que es de más de 1 millón”, aclaró Stanley, entrevistada por Ari Paluch en radio Latina.

“Se sigue trabajando con el mismo sistema, se dan altas todos los meses con los mismos criterios desde hace muchos años”, agregó la funcionaria.

“En 2015 se dieron de baja 168.000 pensiones con los mismos criterios que usamos hoy”.

Sin embargo, la ministra reconoció que “siempre se pueden cometer errores” y que en esos casos se harán las correcciones que sean necesarias.

“Quiero aprovechar para decirle a la gente que en los casos en los que se ha dado de baja la pensión y es un error, si creen que merecen la pensión, tenemos el 0800-222-3294 al que se puede llamar para rever los casos en los que se dio una baja que no debía ocurrir”, indicó al respecto.

Además, la ministra contó que “además de las pensiones por invalidez hay otro tipo de ayuda del Estado a las personas que tienen discapacidad: hay una AUH para chicos con discapacidad, hay distintos tipos de subsidios a distintos tipos de discapacidades”.