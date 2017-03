Hebe de Bonafini: “Si nos sacan de la plaza, les vuelo la Casa de Gobierno”

Fiel a su estilo, Hebe de Bonafini volvió a pronunciar un incendiario discurso en la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Enojada por unos atriles que el gobierno porteño ubicó en la plaza, justo sobre las baldosas en las que están pintados los pañuelos blancos que representan a la organización que preside, Bonafini cargó contra el Presidente y el jefe de Gobierno porteño.

“A Macri y Larreta les aviso una cosa: si a las Madres nos quieren sacar de la Plaza, yo, Hebe de Bonafini, les vuelo la Casa de Gobierno. No me importa que me maten”, lanzó la dirigente, y agregó: “Paren la mano de verdad, no jodan con las Madres”.

Además, y como ya venía haciendo, Bonafini utilizó la palabra “polenta” para reemplazar a los insultos en su alocución. El principal apuntado fue el jefe de Gobienro: “A Rodríguez Larreta, otro polenta polenta, le agarró el berretín de remodelar la Plaza y la remodela ensuciando los pañuelos. Rodríguez Larreta, la polenta de tu madre. Los pañuelos de las Madres no se tocan. Arriba de cada pañuelo pusieron un monolito que diez personas no lo podían mover. Pero como vinimos con unos cuantos compañeros los arrastramos con unos cuantos compañeros y los corrimos al borde de la plaza”.

Finalmente, Bonafini hizo referencia al conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires, elogiando al sindicalista Roberto Baradel y cuestionando a María Eugenia Vidal. “Baradel, diez puntos. Cada vez está más firme. La Vidal extorsiona con mil pesos a los carneros traidores. Como ella es una carnera, piensa que todos los compañeros van a ser igual. Se los va a tener que meter en el culo”, concluyó.

Fuente: Infobae.