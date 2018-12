Un hombre de confianza de Néstor Kirchner es el nuevo arrepentido

Juan Manuel Campillo, un ex hombre clave en el círculo de confianza del kirchnerismo que ocupó el Ministerio de Hacienda en Santa Cruz y también la ONCCA, el organismo que distribuía incentivos al sector agropecuario, se convirtió en el nuevo arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Campillo había sido detenido el 20 de noviembre luego de que el juez federal Claudio Bonadio le dictara la prisión preventiva. Considerado “el primer valijero K”, es viudo de Carlos Di Doménico, modisto que murió en extrañas circunstancias. Quedó involucrado en la causa luego de que Elizabeth Ortiz Municoy, ex esposa del presunto testaferro del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, declarara como arrepentida.

Hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, Campillo fue ministro de Hacienda de Santa Cruz durante los años en que se administraron los fondos extra presupuestarios, aquellos que esa provincia recibió por regalías mal liquidadas de la entonces Repsol-YPF.

El martes por la noche, a pocos días de que la Cámara Federal ratificara el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner y de varios de los involucrados en ese expediente, el fiscal Carlos Stornelli confirmó que había nuevos arrepentidos. El fiscal no reveló los nombres, pero aseguró que ya hay muchos fondos de la corrupción que fueron detectados en el marco de la investigación que lleva adelante junto al juez Claudio Bonadio. “Hay propiedades, estancias. Hay mucho detectado que aún no se ha podido hasta el momento recuperar”, evaluó.

Stornelli estimó además que hasta ahora “hay más de 200 millones de dólares” recuperados, aunque reconoció que falta terminar “el arqueo” final.

Durante el tiempo que lleva la investigación -que se hizo pública el 1 de agosto pasado- se allanaron propiedades, se incautaron obras de arte, vehículos y se encontraron cuentas y fondos en el país y el exterior que estarían vinculados a la corrupción. Solo en el caso del ex secretario de los Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, la Justicia detectó que tenía fondos por más de US$ 70 millones entre propiedades en los EE.UU. y cuentas off shore.

“Sí, hay más arrepentidos. Pero todavía no se conocen”, aseguró Stornelli en el programa La Noticia Deseada, de Radio Mitre.

Stornelli hizo un fuerte defensa de la causa y criticó a quienes buscan desprestigiar el expediente con el argumento de que los cuadernos originales fueron destruidos y que solo se trata de fotocopias: “Es algo superado, los abogados recurren a toda chicana posible. Creo que fue una contestación que dieron los abogados al principio cuando llegaban algunos detenidos y no sabían las pruebas que había. Quedó atrás por la actividad probatoria que se hizo. Tuvimos al autor que corroboró que eran sus cuadernos y que los había escrito, y los planteos fueron rechazados de manera contundente por la cámara de apelación”.

Incluso, el fiscal hizo referencia a la frase del humorista y simpatizante del kirchnerismo Dady Brieva quien había puesto en duda los hechos de corrupción con un argumento polémico: “Sin cadáver no hay crimen”. “En este caso no es tal la ausencia de cadáver. Pero el hecho de que no haya cadáver no mejora la situación del imputado si no que la empeora. Hay mucho detectado y si aparecen más cosas, es mejor”, dijo Stornelli.

La semana pasada la Sala I de la Cámara Federal porteña le dio un respaldo a la investigación. Confirmó los procesamientos y dejó firme el pedido de prisión preventiva contra la ex presidenta por ser la jefa de la asociación ilícita que se dedicaba a recolectar coimas de los empresarios contratistas del estado. En ese mismo fallo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sacaron de la asociación ilícita a la mayoría de los empresarios y los procesaron por cohecho.

Pese al fallo de la Cámara, la ex presidenta seguirá en libertad ya que goza de fueros parlamentarios por ser senadora y desde el bloque del PJ ratificaron que no votarán la quita de ese beneficio hasta que haya una sentencia firme.