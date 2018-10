Impresionante show de sonidos y colores para inaugurar los Juegos de la Juventud

Se trata de un evento multi-racial sin precedentes para la Ciudad de Buenos. Los Juegos Olímpicos de la Juventud tuvieron esta tarde la ceremonia inaugural que se realizó en la avenida 9 de Julio. Según los organizadores hubo unas 250 mil personas en Centro porteño.

Todo arrancó puntualmente a las 20 cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta dio por inaugurada la ceremonia. Entonces, el Obelisco porteño se convirtió en una pantalla vertical donde con un juego impresionante de luces y sonidos hubo una cuenta regresiva. Y luego, el cielo de la Ciudad pareció explotar con los fuegos artificiales.

El conductor de la fiesta fue el periodista Matías Martín. La primera incógnita se develó cuando la actriz Angela Torres entonó el himno nacional argentino. Hubo una presentación de la cantante Miss Bolivia y luego siguió el desfile de todos los países participantes.

La participación del grupo Fuerza Bruta fue sencillamente impresionante. Primero “volaron” sobre la 9 de Julio colgados de los anillos olímpicos iluminados que además rociaban agua sobre la multitud.

Y luego “usaron” de escenario el Obelisco que además se “convirtió” en pista de remo o atletismo por donde los acróbatas colgados de arneses bajan o subían en virtuales botes o bicicletas. Ya a esa altura era un show para el asombro.

Pasado el show, comenzó la parte de la ceremonia más tradicional con el ingreso de la Bandera Olímpica. Llegó al escenario montado al pie del Obelisco de la mano de seis reconocidos atletas argentinos, todos medallistas olímpicos. ¿Quiénes? Serena Amato (yachting), Magdalena Aicega y Karina Masotta (hóckey sobre césped); Javier Weber (vóley); Leonardo Gutiérrez (básquet) y Carlos Espínola (yachting). Y luego se la pasaron a seis medallistas olímpicos en Juegos de la Juventud (en los juegos de Singapur 2010 y Nanjing 2014): la jinete Martina Campi, el velista Francisco Saubidet Birkner, la tiradora Fernanda Russo, el boxeador Fabián Maidana, el lanzador de jabalina Braian Toledo y la jugadora de hockey sobre césped María Paz Garraffo.

Luego llegó el turno del juramento olímpico de atletas, entrenadores y jueces. Por los deportistas lo hizo la deportista Teresa Romairone, velista campeona mundial juvenil y representante de su deporte en Buenos Aires 2018.

Un show de tango con bandoneonista “sentado” casi en la punta del Obelisco fue la antesala al cierre de la ceremonia inaugural. Hablaron el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein y Thomas Bach, presidente Comité Olímpico Internacional, quien presentó a los chicos tailandeses rescatados de la cueva quienes vinieron a presenciar la ceremonia inaugural invitados por el COI:. Inmediatamente, el presidente de la nación Mauricio Macri, dio por inaugurado los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Fernando Dente y Candela Molfese le pusieron su voz a la tema oficial de los juegos, bajo un nuevo show de luces y junto a todos los deportistas que participaran de los Juegos.

A diferencia de las ceremonias tradicionales, en donde la antorcha aparece solo en un momento determinado, Buenos Aires decidió que lo haga mientras todo sucede, teniendo presencia durante casi toda la ceremonia. Además de Luciana Aymar, los relevistas elegidos fueron Sebastián Crismanich, Walter Pérez y Gabriela Sabatini, todos grandes deportistas argentinos y medallistas olímpicos. Pedro Ibarra (hockey) y Cecilia Carranza (vela), ambos medallistas en los Río de Janeiro 2016, portaron la antorcha en uno de los escenarios. Y el camino hacia el pebetero lo hicieron los dos jóvenes atletas representantes de la delegación argentina que participará en Buenos Aires 2018, Iñaqui Mazza (BMX) y Celeste D’Arcangelo (gimnasia rítmica). Finalmente los encargados de encender el pebetero fueron Santiago Lange y Paula Pareto, medallistas de oro en Río 2016.

La impresionante multitud que había copado la 9 de Julio se movía entre el asombro y las ganas de ver más. Y se movía literal porque por ejemplo desde Diagonal Norte se podía observar mejor el show de Fuerza Bruta lo que implicaba caminar varias cuadras porque no se podía cruzar por Sarmiento. “De acá se ve bien”, fue uno de los comentarios más escuchados de la noche. Aunque para los que optaban por no moverse, de a ratos no tenía qué ver y muchos optaban por irse.

