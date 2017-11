Indagan a Echegaray: lo acusan de ayudar a Boudou para hacer negocios con Ciccone

La ronda de indagatorias continúa y este martes es el turno de Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP)

Echegaray declarará ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lelloacusado. Se lo acusa de ayudar de forma ilegal para que Ciccone Calcográfica, “ya en manos de Amado Boudou”, pudiera conseguir el levantamiento de la quiebra y una moratoria excepcional para pagar su deuda millonaria al Estado”.

Si bien Echegaray parecía un “intocable” en el expediente Ciccone, volvió a la escena en la extensa declaración de Vandenbroele (señalado como testaferro de Boudou) que brindó en el marco del Régimen de Testigos e Imputados Protegidos.

Ante eso, el juez Lijo tomó las primeras medidas y realizó un llamado a indagatoria de algunos hombres importantes del kirchnerismo, entre ellos el ex titular de la AFIP, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, el banquero Jorge Brito y el financista Raúl Moneta, entre otros.

La citación para que Echegaray amplíe su indagatoria se realizó en el marco de la causa conocida como Ciccone 2. En dicho expediente se investiga la “ruta del dinero” que permitió el salvataje de la imprenta que tenía una deuda con la AFIP de 60 millones de dólares. Es decir: de dónde provinieron los fondos para que The Old Fund SA (cuya cara visible es Vandenbroele) pudiera quedarse con el 70% de las acciones de la ex calcográfica con capacidad para imprimir billetes.

El papel del ex titular de la AFIP, para el juez, no fue menor. Se lo acusa de resolver en pocos días y de modo excepcional la situación de la imprenta, que mantenía una deuda de 60 millones de dólares con el ente recaudador.

Así, Echegaray y Máximo Lanusse (ex gerente el Banco Macro y vice de The Old Fund) serán indagados respecto de la presunta participación que tuvieron en la maniobra por la cual “Amado Boudou junto a José María Nuñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele”, señaló el magistrado en su resolución.

Respecto a Echegaray, se lo citó para ampliar su indagatoria por el “levantamiento de la quiebra, la regularización fiscal, el gerenciamiento de la compañía o el financiamiento de la operatoria”, de la ex Calcográfica.

FUENTE: CLARÍN