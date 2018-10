Investigan si dos tenientes abusaron de una cabo de la Fragata Libertad

A partir de una denuncia realizada por una cabo acerca del presunto abuso cometido por dos tenientes de la Fragata Libertad, comenzó una investigación sobre qué pasó en las escalas del 47° viaje de instrucción.

Los dos señalados pertenecen a la plana mayor del buque escuela de la Armada Argentina. La suboficial denunció que el abuso fue en un boliche de Cozumel, México, el último puerto en el itinerario que integró la regata de grandes veleros “Velas 2018”.

Como la supuesta agresión no ocurrió dentro de la Fragata ni en aguas internacionales, sino en territorio mexicano, resta determinar si la Justicia argentina es competente. No obstante, la Armada inició una investigación interna y se les ordenó a los tenientes volver al país. Hasta el momento no hay una denuncia judicial, pero todo está escrito cronológicamente en las hojas de la Marina. Después el caso pasará al Ministerio de Defensa.

El 13 de septiembre el hecho tomó estado militar cuando el jefe de Sanidad, capitán de fragata Roberto Hernández, recomendó al comandante Carlos Funes desembarcar en las cercanías del puerto de Miami a la suboficial que luego denunciaría el abuso.

El comandante es la autoridad máxima para los 26 oficiales, 76 guardiamarinas en comisión (de los cuales 11 son mujeres) y los 192 suboficiales.

Según trascendió, la mujer padecía un “malestar psicofísico” que excedía a los cuidados que podía tener en el buque escuela. Hernández y una enfermera viajaron con la cabo hacia Buenos Aires para su evaluación en el Hospital Naval “Cirujano Mayor Pedro Mayo”. Durante la internación la suboficial contó lo que había vivido en ese boliche de México.

El comandante denunció el hecho ante el director general de Educación de la Armada Argentina, contraalmirante Fernando Emir Maglioni.

Tanto los tenientes como la suboficial estaban de franco la noche en la que se denunció el abuso. Por lo que también resta saber qué sanción podría caberle a los hombres desde la Armada, antes que la Justicia investigue.