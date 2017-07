Jorge Castillo habló desde la cárcel: “Me entregaron, esto es un secuestro político”

Exactamente un mes después de su detención, Jorge Castillo habló por primera vez para dar su versión de la investigación judicial que lo llevó a prisión, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que extorsionaba y amenazaba a los puesteros de la feria “La Salada”.

“Me entregaron, esto es un secuestro político”, sostuvo Castillo, en una larga entrevista difundida por Radio La Salada, aunque evitó decir a quién o quiénes se refería. “Todos estamos en libertad condicional en la Argentina, están rompiendo la democracia, yo tengo que estar a derecho, no me pueden detener si no hice nada. Al poder le molesta que tengo razón”, sostuvo.

El llamado “Rey de La Salada”, que pasa sus días en la Alcaldía de Melchor Romero, aseguró que desde que cayó preso bajó 14 kilos, aunque no se quejó de las condiciones de detención. “Me lo tomo como unas vacaciones, hasta pinte la celda”, sostuvo.

Por otro lado, intentó explicar por qué se resistió a los tiros cuando la policía allanó su mansión de Luján para detenerlo. “Me despertó mi mujer asustada y me dijo ‘Jorge, entraron’. En el momento no entendía nada, todo el mundo gritando, los chicos llorando”, afirmó.

Y continuó: “Ahí escucho que dicen ‘abrí la puerta porque la vamos a tirar abajo’, nunca ví que era la policía, no se identificaron. Cargué el arma, golpeé la puerta y dije ‘les voy a dar’. Además le dije a mi mujer que llamara a la seguridad del barrio. Somos 10 familias que vivimos en 500 hectáreas. No contestaron, en el 911 tampoco, y seguían golpeando la puerta. Hago un disparo de advertencia y después ví que era la policía”.

En realidad, Castillo disparó más de una vez y una de sus balas hirió al subteniente Carlos Javier Gómez. El efectivo, lastimado en el rostro le dijo a la Justicia que Castillo les “tiró a matar” cuando intentaban detenerlo.

Durante la entrevista, realizada por los periodistas Daniel Santibañez y Diego Barreiro, Castillo dijo que si le “tocaban el timbre y no rompían las puertas” estaba “todo bien”, pero que los efectivos se manejaron como “unos atrevidos”.

En cuanto a su situación procesal, afirmó que “será el juzgado quien dirá cuando tengo que salir, mientras lo tomo como unas vacaciones”. Por lo pronto, el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, solicitó la prisión preventiva para Castillo y otros 24 detenidos

Ahora, el juez de Garantías 3, Gustavo Gaig, tiene 5 días para resolver el pedido del fiscal.

