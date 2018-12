Joven se quitó la vida luego de que lo acusaran falsamente de abuso sexual

Agustín Muñoz participaba de una marcha contra los abusos sexuales en Bariloche cuando escuchó su propio nombre coreado entre los diferentes nombres de hombres a los que acusaron de diversos abusos. Huyó a su casa y ahí se enteró que su mejor amiga lo había denunciado falsamente a través de las redes después de una discusión. A los nueve días, envuelto en una depresión, el joven de 18 años de edad decidió quitarse la vida.

El 12 de diciembre Agustín Muñoz (18) estaba, junto a otros jóvenes de la localidad, en una marcha en contra de los abusos sexuales que recorrió las calles centrales de la ciudad. De pronto escuchó que su propio nombre era coreado por los manifestantes acusándolo de haber atacado a una menor de edad, publicó Clarín en su portada web.

Su mejor amiga fue la autora de la denuncia que se había propagado en Twiiter, Instagram y Facebook, luego de que había tenido una discusión. Como una manera de castigar a su amigo después de una pelea entre adolescentes, la chica escribió una serie de mensajes en las redes en los cuales aseguraba que Agustín había abusado de ella. Esto de inmediato se volvió viral.

Esa tarde en la marcha, el joven de 18 años atinó solamente a volver corriendo a su casa y encerrarse en su pieza tras verse aludido. En los días posteriores dejó de tener contacto con los demás y se mantuvo en un profundo estado de depresión.

Enterada de la situación, la madre del joven, Silvia Castañeda, llamó por teléfono a Annie, quien reconoció la mentira. La chica habitualmente visitaba la casa de Agustín y era considerada como parte de la familia, según la familia Muñoz.

“Ojo! Amigas amigos y mujeres en general! Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe cómo parar la bola… jugar con esto es terrible… es una burla hacia todas las víctimas de violación abuso y vejaciones… y a vos.. Annie que tanto te cuidamos en casa no entiendo cómo le pagaste a mi hijo su amistad!! Pedir perdón no alcanza”, posteó desesperada la madre el 13 de diciembre en su cuenta de Facebook.

Incluso, la menor volvió a charlar por chat con Agustín para asegurarle que desmentiría en las mismas redes el caso. El joven le solicitó que acuda a la Justicia si realmente quería ayudar, pero ella se negó. “¿De qué manera lo arreglamos, la verdad que no quiero más quilombos”, le escribió Annie por Whatsapp a Agustín. “En la justicia”, respondió él. “No, no puedo, disculpa pero posta que no”, contestó su amiga.

Tiempo después de su denuncia, la chica publicó una aclaración breve en Instagram. “No puedo hacer más que pedir disculpas…de los errores se aprende y me las mandé posta”, “No supe ver el límite de ésto”, se lee en dos de ellos en los que no especifica cómo surgió su acusación original.

El muchacho Agustín solo recibió la visita de un integrante de una organización social que realiza denuncias por abusos en Bariloche y le ofreció participar de otra marcha donde se contaría que su caso era falso, relató la madre. Pero este gesto aislado no hizo mejorar a su hijo hundido ya en una espiral oscura.

El 22 de diciembre, Agustín Muñoz se mató en Bariloche, nueve días después de que su amiga lo denunciara por un enojo. “Mi hijo como tantos otros chicos era un ser muy sensible y a raíz de esto se desequilibró emocionalmente hasta llegar al punto de tomar esta decisión que nos sorprendió a todos”, le dijo la madre a Bariloche 2000. “(Espero) que no haya otros Agustines, porque hay muchos chicos sensibilizados, solos, sin contención, que pueden ir por la misma vía y no está bueno”, siguió.

“La gente toma el escrache como un ejemplo público, algo ejemplar, un castigo ejemplar, pero las disculpas no se viralizaron de la mismas manera. (El) estuvo muy mal, nadie se acercó, nadie pidió disculpas (…) los problemas entre chicos siempre van a existir hubo un aval destructivo desde lo adultos, muchos chicos en su casa deben estar pasando esta situación”, concluyó.

Los padres dieron a conocer un video en el que piden que no se pierda el foco de los hechos. Ambos responsabilizan, antes que a la menor, a los adultos que no tomaron las medidas necesarias para verificar la información y contener a su hijo. “En nombre de todos los jóvenes y en especial de los compañeros de Agustín, de sus amigos, yo en calidad de madre, acompañada de su papá, les pido encarecidamente que cuidemos a nuestros chicos, porque no puede haber un Agustín más, tomemos conciencia como adultos”, piden en la grabación.

Fuente: Clarín