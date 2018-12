Juan Darthés faltó a la audiencia de conciliación con Calu Rivero

El frente judicial de Juan Darthés es complejo. Luego de que la actriz Thelma Fardin lo denunció por violación, el actor no se presentó a una audiencia de conciliación con Calu Rivero, que tiempo atrás lo acusó de acosarla sexualmente.

El actor y la actriz mantienen esta disputa desde hace años, e incluso Darthés le inició una demanda por “manchar su buen nombre y honor” y pidió la inhibición de los bienes de Rivero. Los hechos que denunció la actriz ocurrieron durante la grabación de la novela “Dulce Amor”, que se emitió en 2012.

Lo que se preveía finalmente ocurrió y Darthés no se presentó a la audiencia -programada para las 9:30- ya que por el momento no tiene abogado: Fernando Burlando aún no confirmó la decisión de tomar el caso hasta no reunirse personalmente con el acusado. Incluso, no descartó realizarle pericias psiquiátricas.

Gustavo Papeschi, abogado de Calu Rivero, sostuvo en diálogo con TN, que el expediente “es reservado” y que por ese motivo “no puede decir lo que sucedió en las anteriores mediaciones”. A su vez, el letrado explicó que aún no fue notificado de la renuncia de Ana Rosenfeld a la defensa de Darthés.

Sin abogada

La abogada anunció a través de las redes sociales la decisión de dar un paso al costado en la defensa del actor aunque mantuvo en reserva sus razones. Inmediatamente apareció el nombre de Fernando Burlando como su supuesto nuevo letrado lo que por ahora no fue confirmado.