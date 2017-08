El kirchnerismo insiste: “Manipularon los votos en lugares que podían perder”

Cristina Kirchner insistió con su denuncia sobre supuestas irregularidades en el escrutinio provisorio de las PASO y reiteró que hubo una “planificación” del gobierno nacional para perjudicarla.

En este caso, la ex presidente transmitió en vivo una conversación con Agustín Rossi, quien se impuso en Santa Fe, y ambos enumeraron lo que, según su opinión, fueron los problemas que hubo en esa provincia y en Buenos Aires, donde Cristina Kirchner es candidata a senadora.

“Manipularon los votos en los lugares que podían perder”, sintetizó Rossi, luego de recopilar que en Santa Fe también al principio el Gobierno se mostró ganador y luego se revirtió. Para saber quién se impuso en territorio bonaerense habrá que esperar al menos 10 días a que finalice el escrutinio definitivo.

La ex mandataria también apuntó contra la carga de datos: “Se supone que si vos vas ingresando los cómputos a medida que ingresan tenes una línea que es serrucho. Porque ingresa alguien de La Matanza o de San Isidro, pero no, acá siempre fue así la línea y terminaba así (mostró con sus manos cómo se iban uniendo pero nunca se cruzaban), en 0,01 (de diferencia), y lugo a 0,08 y después pararon”.

A esto, Rossi sumó: “En Rosario el 65% no estaba computado a las 3:30 de la mañana entonces terminó como terminó pero hubo un intento claro de manipular los datos”.

Y Cristina Kirchner lo interrumpió para sentenciar: “Hubo manipulación planificada cronometrada”.

Luego, el ex ministro de Defensa introdujo el tema de la Boleta Única Electrónica que impulsa el Gobierno: “Suerte que no tenemos voto electrónico, si lo tenemos yo esta elección en Santa Fe no la ganamos, termina al revés”.

En sintonía, la ex presidente agregó: “Es la patente para la trampa. Por eso viendo lo que han hecho en su primera elección, si en la primera que organizan pasa esto que nunca había pasado en la historia, ¿qué pasaría con el voto electrónico? Uno piensa ahora por qué tanta insistencia con el voto electrónico cuando en todo el mundo lo están abandonando”.

“Pueden manipularlo más, es mucho más fácil auditar una caja de cartón con papel adentro que un sistema”, la acompañó Rossi, para que Cristina continuara: “En 270 urnas de la Provincia Unidad Ciudadana tuvo cero votos. Si no tenes ahí papel y urna, ¿cómo controlas? No aparecen esos votos. No te enteras”.

En el final, el candidato a diputado resumió: “Justamente en los dos lugares en donde tardaron más en cargar, en donde manipularon es donde podían perder. No lo hicieron en otras provincias, que estaban los resultados antes, habían claramente terminado el recuento de votos antes”.

Fuente: Infobae