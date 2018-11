En las últimas horas, un spot contra el acoso callejero y la violencia de género se viralizó en las redes sociales. El video está protagonizado por Andrés Gil y Martín Slipak y forma parte de una serie de campañas que buscan concientizar sobre la problemática social, que también incluye la violencia sexual digital y la doméstica.

“Ah bueno, estás para el secuestro”; “¿Sabés todo lo que te haría?”; “Mirá lo que es eso”; “¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta, sino no se lo pone”; “¡Vení, zorrita!”, grita uno de los jóvenes subido a una moto, interpretando una –lamentablemente-cotidiana situación de acoso a una mujer.

“¿No te das cuenta que la asustás a la chica?”, le pregunta el amigo. Como respuesta, el chico busca excusarse y apunta directamente a la ropa decidió ponerse la mujer: “Está regalada, mirá como se viste”. Incrédulo, el amigo busca hacerle entender que su trato es violento y es acoso: “¿Qué sos, un animal que no te podés controlar?”.

Slipak, mirando a cámara, se corre de su papel y al final de la campaña lanzada por la Fundación Avon, resalta: “Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros, todo eso es violencia”.

Gil, por su parte, busca generar conciencia y promover la reacción sobre estos casos en los grupos de amigos: “Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacele entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado”.

Fuente: Minuto Uno