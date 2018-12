Por la causa Ciccone procesaron a Ricardo Echegaray y a Jorge Brito

Pasaron cuatro meses desde que Amado Boudou y sus socios fueran condenados por la compra de la ex calcográfica Ciccone.

Pero la causo siguió su marcha y el juez Ariel Lijo avanzó este viernes en la causa conocida como Ciccone II, que investiga la ruta del dinero que se utilizó para financiar la operación.

En este sentido, el magistrado procesó por abuso de autoridad al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al banquero Jorge Brito, acusado de encubrir las irregularidades fiscales y de financiar la maniobra que condujo al ex vicepresidente a prisión. A Brito, al ex directivo del Banco Macro Máximo Lanusse y a la ex titular de la Casa de Moneda, Katya Daura Lijo los procesó como partícipes de negociaciones incompatibles con la función pública.

En este expediente, Echegaray está acusado por la supuesta ayuda ilegal para que Ciccone Calcográfica pudiera conseguir una moratoria excepcional para pagar su deuda millonaria al Estado.

En la primera parte de la causa, cuyo juicio oral fue en agosto y Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, también había sido condenado el ex jefe de asesores de Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner.

Sin embargo, las audiencias dejaron en claro que las maniobras fiscales para beneficiar a Boudou y sus amigos no podían haber ocurrido sin la intervención o al menos el conocimiento del titular del ente recaudador.

Respecto al banquero Brito y el ex CEO del banco Macro Máximo Lanusse -quien también ocupó un cargo directivo en The Old Fund, vinculando al banco con Ciccone- el juez los acusa de haber financiado ilegalmente la operación que terminó con el apoderamiento de la imprenta por parte de Vandenbroele/Boudou.

FUENTE: INFOBAE