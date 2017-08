La CGT adelantó que el 25 septiembre iniciará “un plan de lucha”

La CGT advirtió que, en el plan de lucha a analizar, no descarta llamar a un paro general. “Hemos decidido que el 25 de septiembre se convocará al Comité Central Confederal para decidir un plan de lucha que incluya un paro general”, sostuvo Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato, en el marco de la marcha convocada en Plaza de Mayo.

“Salario digno es nuestra principal demanda”, señaló el único orador de la jornada. “Estamos frente a un Estado ausente que hace rato se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y va a construir la grandeza de nuestra nación”, fue una de las quejas que lanzó al Gobierno de Mauricio Macri, y agregó: “Rechazamos cualquier acusación que diga que estamos atrasando la modernización de nuestro país”.

Por otra parte, Schmid señaló: “Recientemente ha habido elecciones, pero este sector representa la generación de riquezas en este país y no nos alcanza solamente con votar. No venimos a levantar la bandera de ninguna candidatura y no participamos de ninguna conspiración. Sólo queremos trabajo digno y salario justo; esa es nuestra principal demanda”.

“Venimos a presentar nuestra agenda social, pero también venimos para sumar nuestra voz a todas las voces que piden por la aparición con vida del compañero Santiago Maldonado “, dijo al hablar en Plaza de Mayo en la concentración de la central obrera, en relación al joven desaparecido en Chubut.

“No han multiplicado los panes y peces, sino que multiplicaron la pobreza. Queremos una solución integral a nuestros problemas. No promesas de campañas. La política sacará de la crisis a este país”, se quejó el único orador de la jornada.

Schmid enumeró los reclamos, empezando por un “aumento de emergencia para los jubilados; que se terminen las intervenciones en los sindicatos; rechazo a cualquier reforma laboral; y la plena vigencia convenios colectivos”.

Asimismo planteó “la defensa del modelo sindical y de nuestras obras sociales; el control de precio sobre alimentos y medicamentos; y la emergencia social y alimentaria para los sectores populares más necesitados”.

Fuente: La Nación.