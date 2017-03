La CGT asegura que si no hay cambios, habrá paros en abril

La CGT confirmó hoy que si el gobierno de Mauricio Macri no aplica “cambios” en su política económica, realizará un paro general entre “el 31 de marzo y la primera semana de abril”. Así lo hicieron saber Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, integrantes del triunvirato de la central obrera, luego de que el tercer integrante de la conducción Carlos Acuña anticipara durante el acto de los gremios docentes frente al Ministerio de Educación que mañana se iba a anunciar la protesta.

Los dos sindicalistas coincidieron en que esperan de la gestión de Cambiemos respuestas ante sus reclamos contra los despidos, el techo a las paritarias, el freno a las importaciones de productos terminados, al tiempo que sumaron la convocatoria a una paritaria nacional docente.

“Si no hay rectificaciones va a haber un paro. No es cuestión de plazos, sino ver respuestas. esperamos que el Gobierno rectifique su política de comercio exterior, que no se importen productos terminados que se consumen en el mercado interno, que no pongan topes a las paritarias y la paritaria nacional docente”, afirmó Daer.

Por su parte, Schimd confirmó que la medida de fuerza sería “entre el viernes 31 de marzo y los primeros días de abril”. “Si Macri no rectifica, habrá paro”, reiteró el líder del gremio de Dragado y Balizamiento y uno de los triunviros de la central obrera.

“Va a haber una movilización el día de mañana, a partir de la movilización esperamos que el gobierno tenga rectificaciones”, concluyó Daer.