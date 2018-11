La “contra cumbre” de CFK, Dilma Rousseff y Pepe Mujica

La cumbre G-20 se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires, y ante este evento político internacional, Cristina Fernández de Kirchner volverá a escena con una “contra cumbre” en un foro del “pensamiento crítico”.

Tras un 2017 en campaña, la ex presidente durante el 2018 limitó sus exposiciones a mensajes en las redes y a sus discursos desde su banca del Senado.

Pero la ex mandataria reaparecerá en un encuentro de tinte académico donde expondrá, también, la ex presidente de Brasil, Dilma Rousseff, el uruguayo José “Pepe” Mujica, el vice boliviano Álvaro García Linera, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y, entre otros, el secretario General de Podemos, el español Pablo Iglesias.