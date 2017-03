La curiosa carta con la que un narco pedía provisiones para el recital del Indio Solari

Dos ciudadanos argentinos y seis peruanos acusados de integrar una banda de narcotraficantes fueron detenidos en Avellaneda y Lanús, donde se secuestraron siete kilos de cocaína que iban a ser entregados a un dealer para su venta durante el recital que el Indio Solari dará pasado mañana en Olavarría. Eso sí, le hacían un pedido muy especial sobre la calidad de la mercadería: “Fíjate que la última vez vino muy flojito y algunos se me quejaron”.

Fuentes policiales informaron que en los procedimientos se halló una nota escrita a mano en un papel donde se hacía el pedido para cubrir el recital que el Indio Solari ofrecerá este sábado, a las 21.30, en el Predio Rural La Colmena, donde se espera la presencia de miles de espectadores ya que hubo rumores sobre la posibilidad de que se trate de su último concierto a causa de los problemas de salud que padece desde hace algunos años.

“Chato: Acordate que me tenés que mandar antes del 10 los papelitos ya armados, porque el recital del Indio es el día 11 de este mes y no vamos para allá”, decía una de las notas encontradas esta madrugada durante los allanamientos en viviendas de Villa Dominico y Sarandí, de Avellaneda, y en otras de Lanús.

La misiva agregaba: “Yo te mando la plata con el Raúl, mandalo por encomienda o si no mandámelo con Fito que me dijo que el jueves va a andar por acá, fíjate que la última vez vino muy flojito y algunos se me quejaron, voy a ver si puedo hacer diferencia con lo del recital así te pago lo que te estoy debiendo. Un abrazo, José”.

Ocho detenidos en el marco de una serie de allanamientos donde se secuestraron siete kilos de cocaína que iban a ser vendidos en el recital del Indio Solari en Olavarría.

Durante los procedimientos, que fueron ocho, fueron detenidos dos argentinos y seis peruanos y la Policía decomisó en total 7,108 kilogramos de cocaína distribuidos en 6.852 envoltorios, bagullos de marihuana, un revólver calibre .32, municiones, dos balanzas de precisión y precursores químicos utilizados para el estiramiento de las sustancias.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Avellaneda, a cargo del fiscal Mario Prieto, y el Juzgado de Garantías 9, ambas dependencias de Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Fuente: Clarín.