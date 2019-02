La DAIA quiere seguir con el planteo judicial contra Cristina

Jorge Knoblovits, presidente de DAIA expresó su malestar por la difusión pública de la carta que la AMIA le envió para que su entidad desista de acusar en la Justicia penal a Cristina de Kirchner por la firma del memorando con Irán.

“Entiendo que no hay una motivación política de la AMIA, pero realmente llama la atención el momento que presentan esta carta”, enfatizó.

Los integrantes de la Comisión Directiva de la AMIA indicaron que “al desistir de esta querella contra la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de reparar un grave error de la gestión anterior, la DAIA empezará a tomar distancia de una causa clave en la historia de nuestro país.

Si bien el presidente de DAIA no confirmó su postura sobre como va a seguir la causa en torno a la ex mandataria, quedó claro que el desistimiento, por ahora no es una salida.