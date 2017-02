La insólita bandera contra Macri que colocaron unos argentinos al escalar un volcán

En las últimas semanas y luego del hackeo a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la frase “Macri Gato”, se viralizó y comenzó a tomar cada vez una mayor relevancia en las redes sociales, al punto tal que el propio abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, inició una particular campaña para que le quiten ese apodo.

Sin embargo, eso no alcanzó: un grupo de argentinos escaló el volcán Yates, uno de los más importantes de Chile, y al llegar a la cima no dudó en colocar una insólita bandera con la leyenda contra el máximo mandatario y no dudaron en viralizarla: “Macri gato”, reza en letras blancas la insignia.

La particular bandera contra @mauriciomacri que colocaron unos argentinos al escalar el volcán Yates, en Chile: pic.twitter.com/tvFN3g3iZ4 — El Destape (@eldestapeweb) 4 de febrero de 2017

Esta semana, el abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbon, pidió a sus seguidores en Twitter que dejen de llamar “gato” al presidente Mauricio Macri y, aunque suene insólito, inició una campaña. Según Dalbón, los gatos “son súper inteligentes” por lo que, aseguró, el máximo mandatario no sería uno de ellos y hasta inició un hashtag: #MacriNoEsGato.