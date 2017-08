La Justicia confirmó que están buscando a Santiago Maldonado en Chile

El fiscal federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, confirmó hoy que las fuerzas de seguridad “están buscando” en Chile cualquier indicio para dar con el paradero de Santiago Maldonado, y afirmó que aunque no está probado que el joven haya participado de la protesta mapuche del 1º de agosto en Esquel, la Justicia trabaja con esa hipótesis.

Bellver puntualizó que este domingo se levanta el secreto de sumario de la causa que lleva adelante el juez Guido Otranto.

Por otra parte, en declaraciones a TN, el fiscal ratificó que en las morgues del sur del país trasandino no ingresó ningún cuerpo que pudiera remitir a las características físicas de Maldonado y reiteró que la Justicia “todavía” no tiene un indicio o una “cosa fuerte” que pueda vincular a la Gendarmería con la desaparición del artesano. “Todavía no hay una cosa fuerte que me diga: ‘llamemos a indagatoria a alguien'”, expresó.

El representante del Ministerio Público manifestó que si bien “sería un poco más fuerte” la hipótesis que relaciona el caso con el ataque con cuchillo del puestero Evaristo Jones contra un encapuchado el 21 de julio pasado, están trabajando en todas las hipótesis, sin descartar ninguna. “Se chequean todos los rumores, de manera formal o informal porque no queremos dejar absolutamente nada suelto”, destacó.

Bellver aseguró que, del lado chileno, “están trabajando la Policía Federal y todas las fuerzas de seguridad buscando en hospitales, chequeando los teléfonos y un montón de medidas de prueba que cuando se levante el secreto de sumario las van a poder conocer”.

“Esquel está al lado de Chile, tenemos una frontera que se puede cruzar por cualquier lado sin pasar por Migraciones, Gendarmería y demás; él iba y volvía de Chile porque tenía amigos; aparte, los mapuches trabajan de ambos lados”, afirmó el fiscal. “Había un rumor sobre que había aparecido un cadáver (en el sur de Chile), pero ese fue un accidente que tuvo un señor en moto y no se correspondía con el señor Maldonado”, comentó.

