La madre del ladrón asesinado por un policía: “No es un héroe, es el asesino de mi hijo”

Ivonne Kukoc, es la madre del joven de 18 años que murió el pasado 12 de diciembre producto de los disparos que recibió por parte del policía Luis Chocobar, después de haber participado del robo y apuñalamiento a un turista norteamericano en La Boca. La mujer aseguró que “el policía es el asesino de mi hijo. No es un héroe ni defendió a nadie”

“Mi hijo fue el que le sacó la cámara al turista, pero no fue el que lo apuñaló. Pereyra (el otro delincuente, que cumplió la mayoría de edad) lo hizo. Sigue detenido”, completó la mujer quien se basa en las cámaras de seguridad para sostener: “Se ve que mi hijo lo acompaña a él hasta ese lugar (sobre la calle Garibaldi), logra sacar la cámara, se la da a Pablo y Pablo sale corriendo (por Olavarría). El hombre no se dejaba extraer la cámara y ahí él lo apuñala”.

En ese marco, la mujer aseguró que si Chocobar hubiera sido héroe, el turista no hubiera sido apuñalado ni le hubieran robado. “Él apareció después de que pasó todo. Mi hijo cayó casi llegando a su casa en Suárez, cuando el hecho fue en Garibaldi. El policía no sabía ni quien había apuñalado, solo sabía que salieron corriendo dos personas. No veo que sea una legítima defensa, no estuvo defendiendo a nadie ni defendiéndose a sí mismo”, dijo en una entrevista radial. Y agregó que decidió hablar porque “se cansó de escuchar muchas mentiras”.

Según Kukoc, “se dijeron muchas cosas que no eran” sobre su hijo. “Dijeron que mi hijo era de una banda, que era un delincuente, que es un ladrón hecho y derecho que hace muchísimo que roba, que él apuñaló al turista, que quiso agredir al policía y por eso le tiró. Esas cosas no son así”, expresó.

La mujer también dijo que internó a su hijo en un instituto “porque quería salvarlo del alcohol y las drogas. Vivía en la calle con sus amigos”. Y alegó que le costó mucho lograr esa internación. “Me decían que tenía que ser más adicto como para internarlo.”

“Le pedí ayuda al juez para que pudiera ser internado y tener un tratamiento psicológico y abrir un poco su mente, poner los pies en la tierra y ver que no porque seamos pobres vamos a hacerle el mal a la gente. Él entendió eso”, dijo Kukoc.

En la causa judicial, el policía fue procesado y embargado por $ 400 mil. Tres testigos contaron cómo pasó todo. “Disparé porque se venía contra mí y tenía miedo”, dijo Chocobar ante la Justicia y repitió su relato este jueves, cuando fue recibido en Casa Rosada por el Presidente, Mauricio Macri.

Fuente: Minuto Uno