La polémica por el Correo se traslada al Congreso

La propuesta de pago del Correo Argentino S.A. al Gobierno generó un enorme revuelo, luego de que la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin recomendara rechazarlo por considerarlo “abusivo” ya que, aseguró, implica una condonación de $ 4 mil millones en la deuda que la empresa arrastra con el Estado.

Ya son cuatro las denuncias que se presentaron en contra del caso y todas ya son investigadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Frente a esta situació, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad se vio forzado a convocar a referentes parlamentarios de la oposición para que expongan sus dudas y sugerencias y tratar de calmar las aguas.

En la Casa Rosada defendieron el acuerdo por el que el empresario Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, debería pagar $ 600 millones y negaron el cálculo que hizo la fiscal, que habló en su dictamen de una quita de deuda de $ 4277,6 millones en la actualidad -o de más de $ 70 mil millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota-. Un experto en la ley de quiebras, coautor de la norma 24.522 que regula estos procedimientos, también respaldó la posición del Gobierno.

En el Ejecutivo indicaron que el acuerdo fue refrendado por los 600 acreedores que tiene la empresa y que ahora podrían cobrar su deuda. Además aseguraron que de no haberlo hecho podrían haber sido demandados bajo la figura incumplimientos de deberes de funcionarios público. Desde el Ministerio de Comunicación aseguraron que la administración de Cristina Kirchner -que se mostró muy crítica del acuerdo-, cometió ese delito al no avanzar para liquidar la deuda, indica Clarín.

Múltiples investigaciones por el acuerdo

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, empezó una investigación para determinar si hubo o no irregularidades en el hecho de que interviniera el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa.

El organismo estudia los dictámenes presentados por Boquin y pidió que le envíen toda la información sobre el caso. Esto incluye el estudio realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

Este trabajo fue el que estableció que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo implicaría una quita de deuda de $ 4277,6 millones de pesos en la actualidad o de más de $ 70 mil millones a marzo de 2033, la fecha prevista para la última cuota. Si se encontraran incosistencias la investigación preliminar de la PIA podría derivar en una nueva denuncia penal relacionada con el acuerdo, que se sumaría a las otras cuatro presentadas en los tribunales federales de Comodro Py.

La primera fue la del abogado Daniel Igolnikov, que acusó al Presidente y a Aguad, de violar sus deberes de funcionarios públicos. La presentación recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y podría ser la que acapare a todas las demás que entraron a la Cámara Federal.

Otra de las presentaciones la hizo el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, que denunció a Macri, Aguad, al jefe de Gabinete Marcos Peña y a Franco Macri por estafa, presentación que recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Las demandas restantes las hicieron diputados del Frente para la Victoria (FpV) y dirigentes de Nuevo Encuentro: la primera cayó en el juzgado de Canicoba Corral y la segunda en el de Lijo.

Mocoroa negó que se le haya condonado una deuda al Grupo Macri (originada cuando administraba el Correo Argentino) y aseguró que en las negociaciones judiciales se prevé que la empresa pague el “ciento por ciento del capital verificado”, que dijo que asciende a $ 296 millones. “No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”, dijo el funcionario en declaraciones a Radio Nacional.

Mientras que Aguad atribuyó a un “error” el rechazo de la fiscal al acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino. “La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar ya que la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal”, dijo el denunciado ministro en diálogo con radio Mitre Córdoba.