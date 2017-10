La respuesta de Carrió a De Vido: “Que no me manden, porque no tomo alcohol”

La pelea entre Elisa Carrió y Julio De Vido sumó este miércoles varios capítulos. El ex ministro kirchnerista se entregó esta tarde a la Justicia luego de perder los fueros y antes de ingresar a los tribunales de Comodoro Py le mandó un mensaje a Elisa Carrió.”Mandenlé champagne a la doctora Carrió”, indicó.

La diputada no tardó en responderle y a pesar de no querer hacer declaraciones, se refirió al ex ministro de Planificación por las redes sociales. “Que no me manden, porque no tomo alcohol”, escribió en Twitter.

Cuando se entregó en Comodoro Py, De Vido le había respondido a la flamante diputada nacional por la Ciudad, que había celebrado el pedido de detención de De Vido en el cierre de campaña.

Que no me manden, porque no tomo alcohol. pic.twitter.com/TDPQEKRrIf — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2017

“La Cámara acaba de ordenar la detención de Julio De Vido. Ah, ah… ¡Qué caviar, qué champagne! Piensen, en 2004 dije: «De Vido es el cajero, está en el centro del sistema». Y me miraban…”, dijo Carrió en el cierre de campaña del oficialismo en el estadio del Club Ferro Carril Oeste, en Caballito.

La Cámara de Diputados aprobó hoy el desafuero del diputado y el ex ministro de Planificación quedó detenido. El oficialismo y la mayoría de los bloques de la oposición -salvo el FPV- participaron de la sesión, que comenzó cerca del mediodía.

De Vido, tal como lo comunicó el juez Luis Rodríguez, será trasladado a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal.

Fuente: La Nación.