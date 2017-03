Las Abuelas de Plaza de Mayo le mandaron una carta de apoyo al Indio Solari

Las Abuelas de Plaza de Mayo le enviaron una carta de apoyo al Indio Solari luego del recital trágico en Olavarría, el sábado pasado.

En la carta, las Abuelas de Plaza de Mayo le agradecen por el “generoso mensaje de apoyo a la búsqueda de las nietas y nietos apropiados en dictadura, difundido durante el recital del sábado en Olavarría”. Y lamentaron lo sucedido en el recital.

“Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos agradecerte por generoso mensaje de apoyo a la búsqueda de las nietas y nietos apropiados en dictadura, difundido durante el recital del sábado en Olavarría”, sostiene la misiva firmada por la titular de la agrupación, Estela de Carloto.

Durante el show, Solari pidió al público que lo escuchara para emitir un mensaje.

“Si me escuchan se lo voy a agradecer. Hace 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo están buscando a los nietos de los desaparecidos; si tenés dudas, ellas te van a ayudar a encontrar tu identidad. Por otro lado, pensemos bien lo que está pasando con respecto a los menores. Están pensando en bajar la imputabilidad a 14 años y estadísticamente son ínfimos los resultados que indican que esto funcione. Lo que están haciendo es una locura. Los muchachos no nacen malos y el Estado no debe ser penal, sino cumplir un rol social”, dijo.