Las diez frases más fuertes de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, ex presidente y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, brindó una entrevista exclusiva a Infobae. El dialogó con el periodista Luis Novaresio, duró cerca de dos horas y media.

Las frases más fuertes:

-“Cuando fui presidente y sucedió lo de (Alberto) Nisman hablé por cadena nacional al país. En ese momento. Es impensable que el presidente haga silencio cuando la sociedad esta conmocionada. Di mi hipótesis en ese momento. Lo hice cuando tenia la responsabilidad de ser presidente. Brindamos todo lo que teníamos a la Justicia”.

-“Se conoce el arma que provocó la muerte. Se conoce quien le entregó el arma, que fue su asistente informático (Diego Lagomarsino). Se la dio en su casa y fue el último que lo vio con vida. Ese asistente tenía un vinculo. Tenía una cuenta en el exterior a su nombre. Y esa persona era un furibundo opositor a mi gobierno”.

-“En Brasil veo el juicio de destitución a Dilma Rousseff. En Venezuela hay presos políticos. Acá también. Milagro Sala es una presa política. Acá hay persecución y presos políticos. A aquellos que no piensan como él, el Presidente los considera mafiosos”.

-“Yo no quería ser senadora. Yo he sido presidente en dos oportunidades. El año pasado muchos intendentes creían que mi tiempo en la política ya había pasado. Mi candidatura no fue decidida individualmente, sino en forma colectiva, porque consideraba que era la persona que más votos podía sacar en la Provincia”.

-“Te reconozco que había inflación en nuestro gobierno, pero hoy hay más inflación. El problema de este gobierno es que no solucionó ninguno de todos los problemas que había y sacó lo que estaba bien”.

Sobre la detención de José López con millones de dólares en un Convento:

-“Fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate. Cuando vinieron a decirme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal. No entendía lo que había pasado. Tuve una gran indignación y un gran enojo. Me vino una gran tristeza y angustia. Pensé, más que en el proyecto político y en la imagen de nuestro gobierno, en los miles de pibes que habíamos incorporado a la política. Como se podían sentir con esa escena”.

-“A vos te parece que yo puedo saber que pasa con cada funcionario. Es imposible saber que pasa con cada funcionario. El que diga lo contrario, está mintiendo”.

-“Lo odie a José López como pocas cosas he odiado en mi vida”.

-“No es justo decir que nuestro gobierno fue corrupto. Se quiere invalidar es un gobierno. Ese no es el saldo de 12 años y medios”.

Fuente: Infobae.