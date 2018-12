Las frases destacadas de la conferencia de Macri en el cierre del G20

El sábado por la tarde el presidente Mauricio Macri cerró la Cumbre de Líderes del G20 con una conferencia de prensa en la que agradeció los acuerdos logrados en el texto final del evento. Además, informó que “fue una enorme responsabilidad” pero los resultados lo dejaron “muy contento, desde la seguridad que ha funcionado perfectamente a todo el sistema de logística”.

Frases destacadas:

Nunca se había hecho un evento de esta magnitud en Sudamérica. Generalmente no se hacen en las capitales, y lo hicimos en la Capital porque el nivel de infraestructura que demanda el G20 estaba en Buenos Aires. Estoy contento, la seguridad funcionó perfectamente, igual que los sistemas de logística. Trabajaron muchos argentinos durante muchos meses. Aprovecho para felicitar a los artistas de ayer, y a todos aquellos que participaron.

Estamos muy contentos porque se alcanzó un comunicado en el que se ratifican muchas cosas que se fueron logrando a lo largo del año. Todos los países han colaborado para que esto salga adelante en un momento del mundo con muchas tensiones, en otras reuniones similares no se alcanzó este nivel de coordinación y coincidencia.

Con el presidente de Turquía (Recep Erdogan) se habló del tema del asesinato del periodista (Jamal Khashoggi) y los dos coincidimos que los organismos pertinentes tienen que reclamar que se llegue a la verdad.

Escuché estos días que a nivel local que yo iba a tener que elegir (entre los Estados Unidos y China), y no es así. Argentina demostró que somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países. Tenemos una excelente relación con los Estados Unidos, que siempre ha sido el primer inversor extranjero en la Argentina, y tenemos una excelente relación con China. Mañana vamos a pasar varias horas con Xi Jinping, que cada vez se hace más fanático de la Argentina, no solo de su fútbol o del tango, también del vino y la comida. Las versiones de la reunión que tuvimos con mi amigo Donald Trump no son así, no hablamos en esos términos (), y Argentina no ve la presencia de China como una amenaza, sino que la ve como una oportunidad de desarrollo para generar trabajo para los argentinos.

(El reclamo sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas) sí estaba en el temario (de la reunión con la mandataria británica Theresa May). Esta reunión era más allá de que cada una de las partes ratifica su reclamo, que nadie resigna el reclamo que es constitucional. Ambos valoramos haber reconstruido el diálogo y resolver algunos temas, como la conectividad para la isla, y pudimos identificar el resto de los caídos, algo muy esperado por las familias. Apostamos que a partir de una relación ese tema se va a resolver.

Todo el mundo acepta el ingreso de Argentina, estamos primeros en la lista, no se ponen de acuerdo con los siguientes ingresos, estamos trabados, pero el tema es Rumania, cuándo acompaña y en qué fecha, y también entra Bulgaria. Es una lástima. Ellos dicen que nosotros podemos entrar, estamos adelantando el trabajo.

Cada uno de los que nos visitaron dice exactamente lo mismo, que la Argentina emprendió las transformaciones correctas, que no hay otro camino que este, y que esto cuesta, no es fácil. Se que hay muchos argentinos que tuvieron que ajustarse, pero lamentablemente después de tantos años de despilfarro, de no ser cuidadosos, de haber apuntado a la mentira y al atajo, cada cosa que construimos nos consolida más. A los ojos del mundo, hemos avanzado muchísimo. A nosotros nos es difícil darnos cuenta, pero ellos dicen que estamos avanzando, porque no hay manera que ninguno de esos presidentes diga algo que no piensa.

Me quebró ver el orgullo de los artistas que empezaron a gritar espontáneamente ‘Argentina, Argentina’, y ya venía golpeado porque veía lo shockeada que estaba Angela (Merkel) al lado mío, Xi (Jinping) al lado mío, estaban todos maravillados de lo que les estábamos mostrando, la diversidad cultural de nuestro país. ‘No puede ser que tengan todos estos tipos de bailes y de música’, decían, y es todo nuestro, y nos movilizó a todos, así como movilizamos con los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esto que estamos haciendo es lo correcto, acá hay futuro, no tenemos que dudar, más allá de que cueste, de que nada viene regalado, todo va a requerir que pongamos nuestro granito de arena.

Fuente: Infobae.