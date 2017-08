Las opciones del Banco Nación para evitar el impacto del aumento del dólar

“En base a los créditos ya otorgados, surge que hoy el valor de una vivienda financiada con Procrear es de $1.050.000. De ese monto, el beneficiario puso un ahorro previo de $150.000, el Estado le dio un subsidio de $310.000 (que la familia no deberá devolver, porque es un subsidio no reintegrable) y tomó un hipotecario UVA por $590.000. “Dados los ingresos demostrables que presentaron los tomadores de estos créditos, surge que la relación cuota/ingreso no supera el 19%. Es decir que con solo llevarla al 25%, los solicitantes podrían tomar un crédito por un monto 30% mayor al que están tomando”, destaco Kerr.

Desde el Banco Nación como desde Procrear alientan a gerentes de sucursales y a los bancos que adhieren al programa a modificar las condiciones de los créditos,que ya están en proceso de asignación, para modificar los límites sin tener que hacer todo el papeleo nuevamente. Esto quiere decir que, si un cliente del Nación o un beneficiario del Procrear ya está en la recta final para escriturar y firmar escritura e hipoteca, podría solicitar alguna de las tres opciones que ofrece el banco.

FUENTE: INFOBAE