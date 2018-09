Le niegan un implante auditivo porque “sólo” escucha mal de un oído

Tiene siete años, vive en Mar del Plata y, por las graves secuelas de una meningitis bacteriana que tuvo en 2015, cada día que pasa pierde un poco más la audición; una situación que promete empeorar mientras su obra social, IOMA, se niega a cubrirle el implante coclear que le recomendaron los médicos.

Avril perdió un 90 % de la audición del oído izquierdo, y un 20 % en el derecho. Usa audífonos, como recomendaron los médicos a medida que fue perdiendo su capacidad auditiva. Pero mientras en el oído derecho la pérdida parece haberse estancado, en el izquierdo el problema no hace más que avanzar. Y por eso ahora necesita un implante coclear específicamente de ese lado.

“Desde que empezó todo esto hacemos controles cada seis meses. En su momento nos recetaron los audífonos para que Avril tuviera mejor calidad de vida. En el oído izquierdo directamente no tiene discriminación de los graves y el audífono un poco la ayuda. El tema es que el hueso ‘caracol’ está sufriendo, por falta de estímulo, un proceso de osificación, y por eso empeora. El implante promete frenar ese proceso. No va a recuperar el 90 % de la audición que perdió, pero sí la ayudaría a no perder el 10 % que le queda”, le explicó a Clarín Adriana Martelliti, mamá de Avril.

“No sabemos cuánto, pero entendemos que no tenemos mucho tiempo”, aseguró Adriana, quien todavía no sale de su asombro por la negativa que recibieron de parte de IOMA respecto de la cobertura del implante que necesita Avril.

“Desde el momento en que iniciamos el trámite, el 21 de agosto, la gente de IOMA de la delegación de Mar del Plata nos prometió siempre que lo iban a aprobar. En ningún momento estuvo en duda que salía la autorización”, detalló la mujer, y agregó: “Estuve detrás del trámite todos los días. Finalmente fui físicamente a la oficina y me dijeron: ‘mirá… está rechazado’. Pedí hablar con el director y tuvo buena predisposición, pero es increíble que hayan considerado que (la cobertura) no ameritaba porque Avril no precisa implante en los dos oídos”.

Además, en una nota enviada directamente a este medio, IOMA expresó: “Estamos en comunicación permanente con la familia. En paralelo, las distintas áreas de prestaciones y también desde la delegación regional de Mar Del Plata se están ocupando del avance del caso. La conclusión del último informe de auditoría había determinado que la necesidad de un implante coclear no aplicaba porque las características del caso no se encuentran contempladas en los requerimientos que menciona la legislación nacional vigente. Por ejemplo, la disminución de la audición es profunda de un solo oído cuando la ley menciona que la hipoacusia debe ser aguda y bilateral. En caso de que sea necesario, se van a analizar tratamientos alternativos adecuados para la paciente.”

Según afirmó la mamá de Avril, “ellos (IOMA) saben que están haciendo todo mal”. Y siguió: “La justificación del rechazo a nuestro pedido es absurda: se apoyan en una resolución del Ministerio de Salud, la 46/2014, donde se hace hincapié en que la cirugía tiene que ser bilateral. Pero, como nos explicó el médico Vicente Guillermo Diamante (experto en otología y otoneurocirugía), hay un ítem puntual en el que se encuadra el caso de Avril”.

La resolución en uno de sus párrafos aclara que “es requisito previo necesario (a la autorización para realizar un implante) el uso de audífonos específicos (selección de audífonos) y estimulación auditiva adecuada (respuesta a los audífonos) durante seis meses, salvo casos de urgencia como osificación coclear postmeningitis”.

En medio de tanta notificación y angustia, ¿cómo está Avril? “Todavía no sabe que decidimos que se operara; no se lo dijimos… estamos esperando estar más tranquilos para poder decírselo. Ella se fue adaptando a su situación, pero no quiere usar audífonos. Yo confío en que el trámite se va a resolver”, contó la mamá.