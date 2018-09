Lo invitaron a un reencuentro del secundario y su respuesta por el bullying sufrido fue viral

No para todas las personas pueden ser gratas los reencuentros con los compañeros del secundario.

Es el caso de Agustín Traversaro, un joven de 24 años, fue agregado a un grupo de chat denominado “Falsa cena”, para convocarlo a una reunión, pero quienes alguna vez fueron sus compañeros de secundaria no imaginaban la respuesta que obtendrían.

“Si quieren hacer una cena reencuentro con sus ex compañeros por qué mejor no se dignan primero a pedirle perdón a los compañeros a los que le hicieron la vida imposible con su permanente bullying”, emitió en un primer texto.

Al final de su mensaje, denuncia a uno de los miembros del grupo, llamado “Mancilla”, a quien le dijo: “Deberían replantearse otro tipo de cosas, porque ser amigo de un violento abusador no está nada bueno, pregúntenle a la hermana sino. Saludos compas”.

Finalizó diciendo: “Si hay confianza y amistad, las jodas valen hasta q expresen lo contrario.Pero nadie, nadie debe bancarse giladas q no son de uno. Me dinamitaron la autoestima mucho tiempo, pero me las banqué. Pero hay gente que mata o se suicida por eso”.

Fuente: Telefe Noticias