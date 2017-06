Los relatos de las víctimas sobre la tragedia en Mendoza

Y continuó: “En una de las curvas acelera y el micro se balancea más. Las mamás pegamos gritos diciéndole a Claudio (Giménez), uno de los profesores, que le diga que pare, que nos íbamos a matar, que iba a chocar. No pasaron segundos que volvió a acelerar como si fuera a suicidarse. Aceleró y agarró una curva pronunciada y volcó el micro. No chocó con nada. Volcó. El asesino fue el chofer”.

El relato se condice en partes con el de Brian Urueña, uno de los bailarines que también viajaba en el ómnibus de la empresa familiar “Damián Turismo”. “Yo estaba durmiendo. Me desperté porque pareció que el micro pasó por encima de una roca. Me miré con mis amigas y quedamos como sorprendidos, y siguió”, explicó el adolescente.

Urueña prosiguió con su relato: “Después, estaba entre dormido y vi que iba muy, pero muy rápido. Creo que me volví a dormir y cuando me desperté ya estaba sentado en una especie de mini montaña. Ni me acuerdo cómo me sacaron del micro. Cuando me desperté estaba como en crisis. Quería ir con mi mamá”.

Además, los propios protagonistas descartaron la posibilidad de que el ómnibus haya chocado con una camioneta Traffic o que haya querido superar a un camión en la curva del desastre.