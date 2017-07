Lucía Galán: “Hay mujeres que se embarazan para cobrar la AUH”

En una entrevista para el programa matutino “Los Ángeles de la Mañana”, de El Trece, Lucía Galán, la voz femenina del dúo Pimpinela, habló de la labor que lleva adelante con su hermano Joaquín en “el Hogar de Niños Pimpinela”.

Al respecto, la cantante, comentó que ” hay falta de consciencia de los padres a la hora de tener hijos que puedan criar y aseguró que hay mujeres que se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo“.

Además, aseguró que “esto no es una percepción mía, sino que lo veo en el Hogar. La mayoría de los padres de los chicos que tenemos en el hogar cobran asignaciones. No digo que la asignación no sea buena, digo que no hay control de que ese dinero vaya realmente a su hijo para estudio, alimentación, porque debería ser para eso”.

“Hablo de la conciencia de los padres de tener los hijos que puedan criar. Estoy hablando de educación, de cultura, de que en el colegio debería haber clases profundas de cómo cuidarse, repartir anticonceptivos”

Galán, agregó que “en el hogar tenemos muchos nenes de dos, tres o cuatro años, todos abusados. Historias que te rasgás las vestiduras cuando las ves en el noticiero. Tuvimos chicos en que el abuelo era el padre, no son historias que pasan una vez cada tanto”.

La cantante aseguró que hay padres de chicos que estuvieron en el hogar que cobraban la Asignación Universal por Hijo desde hacía tiempo y que sin embargo, no utilizaban el dinero para educar o cuidar a sus hijos.

Para ella, sería muy importante que todos los chicos pudieran tener un hogar: “Habría que acelerar ver si hay un familiar biológico y si hay, trabajar con esa familia, pero es un foco infeccioso, si un chico de dos años fue abusado o entra con sífilis… si no, hay que trabajar inmediatamente con la posibilidad de adopción”.