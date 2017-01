Luego de 63 años, un hombre se reencontró con su mamá

En 1954, Paulino Andrada, que en ese entonces tenía 17 años, se fue de su casa en Córdoba para buscar trabajo en la provincia de La Pampa. Luego, al querer contactarla a su mamá, no pudo dar con ella. “Eran tiempos difíciles, todos trabajábamos en distintos lugares y perdimos el rastro”, cuenta. Pasó el tiempo y ambos pensaron que el otro estaba muerto. Finalmente, 63 años después, se reencontraron.

La semana pasada, una amiga y empleada de Paulino le preguntó por su familia. Cuando él le contó la historia, le dijo que lo ayudaría. “Le mandó por Facebook, algo que yo no manejo ni por asomo, mensajes a todos los Andrada, y una nota para compartir que decía que yo buscaba a mis hermanos”, dijo. Dos días después tuvieron noticias.

Así, Paulino viajó a San Luis, al barrio 1º de Mayo, donde actualmente vive su mamá, y se produjo el reencuentro. “No puedo explicar lo que sentí cuando la vi, cuando ella reconoció mi voz y me tocó la cara… Lloramos los dos y hablamos de las épocas de antes. Mi mamá me esperaba, sólo que yo no podía encontrarla”, dijo Paulino.

Fuente: La Nación.