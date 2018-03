El dirigente piqutero Luis D’Elía transita los momentos más duros de su vida. Detenido en el penal de Ezeiza brindó una entrevista radial y se quebró en llanto al decir que el lugar es “una tumba” y se quedó por no tener un espejo.

La entrevista, que le brindó a una expanelista de 678, inició reflexionando sobre el peronismo. Pero con el correr de los minutos todo cambió. La voz se le empezó a entrecortar y el llano se hizo presente. “Nosotros estamos vivos y estamos acá, con mucha dignidad. A nuestros compañeros los mataron a todos, a todos, los secuestraron, los torturaron, perdón si no se entiende nada de lo que digo”, esbozó.

D’Elía logró recuperarse y recordó lo sucedido hace 10 años en Plaza de Mayo cuando golpeó a un manifestante. “Siento una enorme venganza oligárquica. Estoy preso acá por kirchnerista. Por haber bancado un proyecto 12 años que le trajo acumulación, avance a la clase trabajadora”, dijo.

En el mismo sentido remató “hace cuatro meses que no me veo en un espejo. Acá en la cárcel no hay espejos. Esto es una tumba, cualquier cárcel es una tumba por más que sea prolijita. De golpe te quedaste sin tus hijos, sin tu familia, sin tus compañeros, sin tu organización, sin tu militancia, sin tu vida. Sentís que te robaron todo y más en el contexto nuestro en medio de una enorme arbitrariedad”.