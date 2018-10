Macri apunto a Moyano: “No podemos seguir con un manejo mafioso del sistema logístico”

Mauricio Macri participó este viernes en el cierre del 54º coloquio de IDEA, desde la ciudad de Mar del Plata, que contó con la moderación de Rosario Altgelt, responsable de esta edición del evento y gerente general de LATAM Airlines Argentina; y Javier Goñi, titular de la organización y CEO de Ledesma.

Desde allí habló sobre distintas cuestiones, entre ellas la necesidad de avanzar en la reforma de la legislación laboral.

Metimos lo de la ART pero no alcanza”, expresó el presidente. “Muchos me dicen ‘no me animo a tomar una persona’. Por eso convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente. No debe haber habido presidente más preocupado que yo para la generación de empleo”, insistió.

Por otro lado, el presidente comentó que “No podemos tener un costo logístico del doble del de la región. No podemos seguir con un manejo mafioso del sistema logístico”. La frase tenía un destinatario: Hugo Moyano.

El cuestionamiento de Macri fue directo al dirigente camionero horas después de que Hugo Moyano acusara al Gobierno de presionar al juez Luis Carzoglio para que haga lugar al pedido de detención de su hijo Pablo Moyano en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita en Independiente.

También apuntó contra el kirchnerismo cuando fue consultado sobre la experiencia populista en Argentina: “Es muy tentador el populismo. Es como una cosa de que se hacen cosas sin consecuencias”, criticó.

“El populismo es como esa fiesta interminable y cuando te levantas tenés un dolor de cabeza insoportable. Tuvimos una borrachera acentuada que venía de años y llegamos al límite. Está en nosotros y lo vemos en el debate diario, pero vamos evolucionando y vamos creciendo”, agregó Macri.

