Macri busca ampliar el programa de Asignación Universal por Hijo

Mauricio Macri tuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y su gabinete en la Casa Rosada. La intención del Gobierno Nacional es evitar casos de desigualdad existentes y equiparar un apoyo estatal a aquellas personas que viven en la pobreza, pero que por diversos motivos no reciben ayuda alguna del Estado.

Entre otros temas se evaluó la posibilidad concreta de ampliar el programa de Asignación Universal por Hijo (AUH) a unos 300.000 beneficiarios que actualmente carecen de ese programa de ayuda aunque viven en situaciones de extrema vulnerabilidad social. El plan de AUH llega actualmente a unos 3,6 millones de niños cuyos padres perciben un beneficio por hijo de unos 1500 pesos mensuales. La idea del Gobierno es extender ese programa a unos 300.000 niños, aunque podría ser mayor la cantidad de beneficiarios en el futuro inmediato.

“Desde hace unos años que el Estado se encuentra en falta con miles de chicos que están debajo de la línea de la pobreza y consideramos que es hora de ponernos al día con este tema que nos preocupa”, admitió un destacado funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, en la reunión que mantuvo Macri con el gabinete de Stanley se evaluó la idea de ampliar el beneficio de la AUH a la vez que se trataron otros temas de la agenda social que sigue de cerca el Presidente.

Según relataron otras fuentes gubernamentales, entre los años 2014, 2015 y 2016 se dieron de baja muchos beneficiarios de planes de AUH porque los padres de los chicos no habían presentado las libretas de escolaridad o de registro sanitario correspondiente para percibir el beneficio. A la vez, hay muchos niños que quedaron excluidos de este programa porque no tienen un DNI o simplemente porque sus padres viven en la pobreza extrema y no los anotaron siquiera en el Registro Civil al nacer.

Desde el Banco Mundial revelaron a este medio que el tema de la ampliación de la AUH ya se negoció con el gobierno argentino. De hecho, en junio del 2016 el directorio del BM aprobó un préstamo de 600 millones de dólares para la Argentina con la única intención de incluir a 1,5 millones de niños y adolescentes hasta los 18 años en la AUH. Parte de ese préstamo ya se utilizó el año pasado para ir ampliando el programa creado en el 2009 que forma parte del sistema de asignaciones familiares implementado por la ANSES. Los padres desocupados o en situación de pobreza e indigencia reciben este beneficio de ayuda para su hijos y como contraprestación deben presentar las libretas de presentismo escolar y de vacunación de sus hijos.

Según datos oficiales del Banco Mundial, hasta 2016 había 1,5 millones de chicos sin cobertura de la AUH y la idea era trabajar para alcanzar una cobertura a unos 537.000 chicos que no percibían el beneficio debido a la falta de evidencia de la asistencia escolar o la realización de controles de salud.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló en diciembre pasado que al menos 13,5 millones de personas viven en la Argentina bajo la línea de pobreza. Esa cifra se redujo en menos de dos puntos porcentuales desde que Macri llegó a la Casa Rosada. De hecho, según los mismos datos elaborados desde la UCA revelan una persistencia de niveles de necesidades básicas insatisfechas en la última década.

La Casa Rosada busca darles impulso a otros programa de generación de empleo genuino como el plan Empalme para evitar un esquema de subsidios y prebendas. Pero la situación social es agobiante en amplios sectores y por ello requiere de un apuntalamiento de programas como el AUH. El programa Empalme es uno de los caballitos de batalla del Gobierno, ya que se trata de un programa que apunta a unificar la asistencia estatal con el aporte de trabajo genuino de parte de los sectores privados. Cambiemos quiere reforzar este plan ya que no dio buenos resultados hasta el momento.

Por otra parte, en la reunión de gabinete social con el Presidente se analizó el seguimiento de los programas y obras relacionados con beneficios sociales para la primera infancia y los planes de economía social como son el Empalme o el Argentina Trabaja, entre otros. La idea de Macri es darles mayor prioridad a estos programas para la generación de trabajo genuino. De hecho, Macri habló hoy en la reunión de gabinete ampliado de “fomentar la cultura del trabajo”, una frase que suele repetir el papa Francisco y que el Gobierno busca emular en forma permanente. El tema de pobreza cero es uno de los ejes centrales de la gestión de Macri y desde que llegó a la Casa Rosada el Presidente puso mucho énfasis en este tema.

