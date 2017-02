Macri, sobre el Correo: “Instruí a Oscar Aguad para que volvamos a foja cero”

El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la cual explicó las últimas decisiones del Gobierno que tanta polémica generaron en los argentinos: el ajuste en las jubilaciones y el supuesto acuerdo por la deuda con Correo Argentino.

Macri admitió “errores” por parte del Poder Ejecutivo y agregó que lo importante es no persistir. “Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo”, dijo en relación al acuerdo con la empresa Correo Argentino y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones.

El presidente aclaró el ajuste de las jubilaciones y anunció que “la resolución del aumento jubilatorio anunciada ayer se anuló y se liquidará como siempre”. El jefe del Estado dijo que se está aplicando mal la fórmula pero todo eso está en discusión y es un tecnicismo matemático”.

El mandatario nacional también habló sobre supuesto acuerdo del Gobierno con su padre y dijo que decidieron arrancar todo de vuelta para poder resolver la situación. “Instruí a Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se pagó ni se cobró”, indicó.

“Le dije que vayamos a la Cámara, a la Justicia y digámosle ‘empecemos de cero’. Queremos un acuerdo integral que heredamos de 14 años sin solución. Que los jueces dispongan de los expertos para terminar con este tema, que no resolverlo perjudica al Estado y mi tarea es cuidarlo”, agregó.

Macri reiteró su idea de trabajar con transparencia y sostuvo que le pedirán a la Auditoría General de la Nación que haga una auditoría sobre lo que proponga la Justicia. “Además de la solución que nos propongan, le pedimos al Congreso de la Nación que la AGN audite la propuesta que haga la Justicia y de su visto y conforme para que la podamos implementar, intentando la mayor transparencia posible a este hecho que la única buena intención que tuvo el ministro fue resolver algo que nunca se resolvió ,porque el estado no cobro lo que tenia que cobrar”, apuntó.

El supuesto acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por el pago de la deuda de cuando la empresa postal pertenecía a Franco Macri , en el que fueron imputados Mauricio Macri y Oscar Aguad.