Macri: “Creo en este camino y voy a seguir hasta el final por ustedes”

Después de dar una conferencia donde se refirió al nuevo índice de pobreza, el presidente Mauricio Macri reapareció en una radio de Santiago del Estero. Allí habló sobre el futuro de su espacio político de cara a las próximas elecciones.

“El tema de las candidaturas es un tema que ya vendrá, pero yo siempre lo he dicho: no los voy a abandonar, estamos para seguir, creemos en este camino y voy a seguir hasta el final por ustedes”, indicó Macri.

En declaraciones a FM Huna de la localidad santiagueña de Los Juríes, agregó que “todavía tenemos unos meses duros por delante, pero claramente vamos a poner el país en marcha”.

“Todos los días estoy trabajando para ver cómo aliviarles la carga. Esa es mi única preocupación. Yo me tomo este trabajo con una enorme responsabilidad y con un enorme amor, porque realmente es lo que siento por mi país”, analizó.

Ratificó, también, que después de atravesar este período “vamos a tomar el mismo camino que antes: tratar de generar empleo privado de calidad, tratar de llevar estabilidad, bajar la inflación, seguir apostando a la obra pública”.

El presidente explicó además que en la actualidad hay “pruebas que nos ponen de vuelta bajo exigencia” porque “es como que tenemos que demostrar nuestra capacidad de sobreponernos a las dificultades”

“Yo soy de los que creen que cada dificultad que estamos pasando nos fortalece. Siento que los argentinos hoy somos más fuertes de lo que éramos hace dos años cuando empezamos a trabajar juntos, porque hemos ido aceptando la verdad, poniéndola sobre la mesa, no nos engañamos más, no escuchamos más los cantitos de sirena que dicen que todo puede ser gratis, que todo es fácil y que no hay que hacer ningún esfuerzo”, blanqueó.

Fuente: Crónica