Macri cumplió 60 años y lo recordó con una frase de Cristina

Este sábado el presidente Mauricio Macri cumple 60 años por lo que festejará con sus familiares y amigos íntimos en las playas de Chapadmalal durante el fin de semana.

El primer mandatario comenzó su día haciendo referencia a una frase de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es que dijo “Bad information yo no puedo tener 60 años”, mofándose de la errónea frase que años atrás expresó la ex jefa de Estado.

“Viéndome hay un problema de bad information porque yo 60 no puedo tener, hay que arreglar esto digamos que tengo 35 de ingeniero”, afirmó Macri.

De este modo, el presidente aludió a la recordada frase que manifestó Cristina dio a la revista The New Yorker en 2015, ante una pregunta sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, respondió “bad inforamtion”, en lugar de wrong information” (información incorrecta).

En cuanto a los festejos, aún no confirman quienes serán los funcionarios que lo acompañarán al presidente pero, en principio, no está prevista la presencia de María Eugenia Vidal. La misma le regaló el libro “El hombre en busca del sentido”, de Víctor Franckl quien en su obra narra la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia, prisionero, durante mucho tiempo, en los campos de concentración.

Fuente: Ámbito.