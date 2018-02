Macri, defendió a Chocobar: “Somos una inmensa mayoría que quiere vivir en paz”

El presidente Mauricio Macri reiteró este viernes su cerrada defensa del efectivo de la policía local de Avellaneda, Luis Chocobar, que mató por la espalda a un joven delincuente mientras escapaba.

Junto al jefe de Gabinete Marcos Peña y en conferencia de prensa, Macri justificó al acusado de gatillo fácil y criticó la decisión de la Cámara de Casación Penal de confirmar el procesamiento de Chocobar y cambiar la carátula de la causa a “homicidio agaravado”.

De acuerdo con la explicación de Macri, Chocobar no tenía otra opción más que matarlo por la espalda. “No entiendo, honestamente no entiendo si en el fallo dice que estuvo todo bien lo que hizo hasta el final que dicen que se excedió. El policía perseguía a un asesino. ¿Qué esperan esos tres jueces? ¿Que lo deje escapar? el fallo dice que debería haberlo seguido hasta que otro policía lo apoye. No creo en eso para cuidarnos a los argentinos”.

Siguiendo la lógica de esta argumentación, entre dar continuidad a la persecución policial y disparar por la espalda, Macri parece preferiri que los policías fusilen por la espalda tal como quedó evidenciado en las imágenes de las cámaras de seguridad que obran en la causa Chocobar.

“Tenemos que darles a nuestros policías las herramientas para que puedan actuar. Queda claro que haberlo perseguido no alcanzó, que no se quiso entregar. ¿De haberlo perdido qué nos garantiza que no hubiera habido otra víctima más?” insistió siguiendo el peligroso precedente que instaló su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el cual los efectivos policiales estarían habilitados a disparar por la espalda a un delincuente para evitar futuros probables delitos.

Y concluyó con una chicana: “Somos una inmensa mayoría que queremos vivir en paz y si un policía dice que hay que detenersem hay que detenerse. La mayoría inmensa no compartimos lo que expresan estos tres juecesm seguro que Zaffaroni los debe haber llamado para felicitarlos”.

Fuente: Minuto Uno