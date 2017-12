Macri: “La nueva etapa del país despierta mucho entusiasmo”

Durante el la jornada del domingo, el presidente Mauricio Macri dio su discurso de apertura de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La misma durará a partir de hoy hasta el jueves y se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El primer mandatario del país comenzó su discurso pasadas las 17:30 horas, y estuvo acompañado por el canciller Jorge Faurie, la presidenta de la XI Conferencia Ministerial, Susana Malcorra, y el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo. Macri comenzó diciendo que “este es un evento histórico. Es una oportunidad para renovar el compromiso con el sistema multilateral del comercio. Es un claro gesto de apoyo al objetivo compartido de un comercio justo, con reglas claras”.

“Desde su creación fue una fuente central en el crecimiento y el desarrollo, pero sabemos que los beneficios no alcanzaron a todos. Vivimos una época de profundas transformaciones globales y es responsabilidad de todos afrontar los desafíos del siglo XXI y convertirlos en oportunidades”

Y se refirió al país en particular: “La Argentina quiere contribuir y creemos que sólo se puede lograr trabajando juntos a partir de una mayor interconexión de nuestras economías”.

En el mismo sentido, agregó: “Esto coincide con una etapa nueva de la Argentina, que despierta mucho entusiasmo. Ser sede de esta conferencia y asumir presidencia del G20 afirman nuestra intención de ser parte de una conversación global”.

“Como país anfitrión, buscamos sentar las bases para el debate, para tornar en algo más eficiente el sistema multilateral de comercio. El camino es un mundo abierto, donde todos comercian con todos con reglas claras y justas”

“Debemos trabajar par que beneficios de comercio global y regional lleguen cada vez a más gente, generando empleos de calidad. Pero los desafíos son muchos. No podemos trabajar en un sistema donde el otro es el proteccionista o el que no cumple las reglas. Los problemas de la OMC se resuelven con más OC, no con menos OMC”, deslizó.

“Seguimos creyendo en el camino del consenso, fundamental para llegar a decisiones legítimas que todos sintamos como propias. Hoy más que nunca es necesario ser conscientes de que se espera de cada uno de nosotros que cedamos, y cuando más cedamos al compromiso colectivo, más estaremos en el camino correcto”.

Luego enfatizó en la misma dirección de apoyo al multilateralismo: “Podemos invocar la primacía del interés nacional y esperar la próxima crisis, o podemos poner por delante nuestros intereses compartidos y pensar en qué OMC queremos y qué objetivos comunes tenemos e ir por ese comino”.

Por último expresó: “Nuestra tarea es profundizar el repunte hacia crecimiento sostenido del comercio. Este camino debemos transitarlo juntos. Esta conferencia es una oportunidad histórica. Es importante que sigamos creyendo en este sistema y sus reglas, que son una garantía de previsibilidad para los flujos globales. Los invito a trabajar juntos para expandir los beneficios del comercio poniendo en el centro del debate la equidad social y de género”.

Fuente: La Nación